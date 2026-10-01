Kod čak šest od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u evropskom istraživanju pronađene su povišene vrednosti najpoznatijeg PFAS jedinjenja, opasnog po zdravlje.

Među sedam Gospićana koji su učestvovali u istraživanju, povišene vrednosti ima čak njih pet, objavio je u četvrtak Gordan Bosanac, poslanik "Možemo!" u Evropskom parlamentu. Foto: Depositphotos/ifeelstock

Na konferenciji za medije u Evropskom parlamentu, Bosanac je sa kolegama iz grupacije Zeleni/ESA, italijanskom poslanicom Kristinom Gvarda i toksikologom, profesorkom Marjorie Van Dursen, predstavio rezultate evropskog istraživanja prisutnosti PFAS-a u krvi, saopšteno je iz Kancelarije evroposlanika.

Testiranjem koje je organizovala grupacija Zeleni/ESA, u kojoj je i Bosanac, obuhvaćeno je 110 ljudi u devet evropskih zemalja, uključujući deset osoba iz Hrvatske: sedam iz Gospića, dve iz Knina i jedna iz Pule.

Kod svih 110 testiranih u EU pronađena je trifluoroctena kiselina (TFA), jedinjenje iz grupe PFAS. Kod testiranih osoba iz Hrvatske utvrđeni su i visoki nivoi četiri PFAS jedinjenja dugog lanca. Foto: AI Gemini/ilustracija

- Rezultat je jasna stvarnost: večne hemikalije su u našoj krvi. Testirali smo 110 ljudi u devet evropskih zemalja i kod svake pojedine osobe pronašli TFA - najmanje i najpostojanije jedinjenje iz grupe PFAS, a reč je o materiji koju Evropska agencija za hemikalije (ECHA) klasifikuje kao reproduktivno toksičnu - istakao je, između ostalog, Bosanac, prenela je Hina.

Šta je PFOA?

PFOA (perfluorooktanska kiselina) je klasifikovana kao kancerogen i deo je grupe hemikalija PFAS (per- i polifluoroalkil supstance), takozvanih "večitih hemikalija" jer se njihova razgradnja u životnoj sredini može razgraditi vekovima.

Poznato je da se PFOA nakuplja u krvi i može izazvati rak, poremećaje imunog sistema, kao i visok, loš holesterol.

(Nportal/Tanjug)

BONUS VIDEO: