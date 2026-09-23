Zagrebački putari napravili su pre nekoliko dana jedan "mali" gaf. Popravljali su oznake na putu, a jedan su baš "popravili".

Umesto "škola", napravili su slovnu grešku i ispisali - "škloa". Foto: Index.hr printskrin

Tu scenu na "Horvaćanskoj cesti" je zabeležio popularni zagrebački instruktor vožnje Krešimir Stunić, poznatiji kao Trulac.

"Šta piše ovo?", doviknuo je Trulac radniku koji se nasmejao i rekao: "Sad ćemo srediti!"

- To nisu pisala ova dvojica na videu, već druga firma. Oni su došli da poprave - razrešila je potencijalnu neodumicu jedna komentatorka.