Zagrebački putari napravili su pre nekoliko dana jedan "mali" gaf. Popravljali su oznake na putu, a jedan su baš "popravili".

Umesto "škola", napravili su slovnu grešku i ispisali - "škloa".

Foto: Index.hr printskrin

 

 

Tu scenu na "Horvaćanskoj cesti" je zabeležio popularni zagrebački instruktor vožnje Krešimir Stunić, poznatiji kao Trulac.

"Šta piše ovo?", doviknuo je Trulac radniku koji se nasmejao i rekao: "Sad ćemo srediti!"

Pročitajte još

Misterija u Zagrebu: Kostur pronađen među tonama otpada

Misterija u Zagrebu: Kostur pronađen među tonama otpada

16:36

"Svetski poredak je ugrožen, a EU nedemokratska tvorevina"

"Svetski poredak je ugrožen, a EU nedemokratska tvorevina"

15:27

Amerikanac gradi selo u Hrvatskoj: "Ne znam zašto ovo radim"

Amerikanac gradi selo u Hrvatskoj: "Ne znam zašto ovo radim"

20:31

Portest u Zagrebu protiv stranih radnika: "Za spas Hrvatske"

Portest u Zagrebu protiv stranih radnika: "Za spas Hrvatske"

18:52

 

 

- To nisu pisala ova dvojica na videu, već druga firma. Oni su došli da poprave - razrešila je potencijalnu neodumicu jedna komentatorka.

 

"Jokić? Najveća prevara u istoriji košarke!" Hrvat otkrio kako je Nikola završio u Denveru
Sport

"Jokić? Najveća prevara u istoriji košarke!" Hrvat otkrio kako je Nikola završio u Denveru

Dušan Vlahović gledao jednu od najmoćnijih koreografija: Srbin nastavio golgetersku seriju, ali Bešiktaš ipak izgubio
Sport

Dušan Vlahović gledao jednu od najmoćnijih koreografija: Srbin nastavio golgetersku seriju, ali Bešiktaš ipak izgubio

#Hrvatska vesti #Zagreb vesti #smešni klipovi #slovna greška
Komentari 0
ВУЧИЋ О КОМЕНТАРИМА ДА ЕВРОПА ОКРЕЂЕ ЛЕЂА СРБИЈИ: "Шта је ту новост? То слушам већ 12 година"

VUČIĆ O KOMENTARIMA DA EVROPA OKREĐE LEĐA SRBIJI: "Šta je tu novost? To slušam već 12 godina"