Vest o njegovoj iznenadnoj smrti preneli su bosanski portali, a društvene mreže ubrzo su preplavile tužne objave i oproštajne poruke.
Omar je važio za pravu internet zvezdu, dok je njegov profil na društvenoj mreži TikTok pratilo više od 235.000 ljudi.
Prema objavljenim informacijama, dženaza-namaz i ukop Omara Grbića biće obavljeni u sredu, 23. septembra, u 14 časova na Gradskom groblju Vlakovo.
Iza mladog tiktokera ostali su otac Malek, majka Ermina, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
(radiosarajevo.ba)