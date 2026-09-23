Američka kompanija CashNetUSA objavila je zanimljivu mapu koja pokazuje najčešća pitanja o evropskim zemljama koja zanimaju Amerikance. Kompanija je analizirala razne upite na "Guglu" i složila mapu najčešćih pitanja Amerikanaca za svaku evropsku zemlju.

Kada je reč o našoj zemlji ono što ih je najviše interesovalo i o čemu su najviše guglali jeste "Da li Srbija podržava Rusiju?".

Foto: Iks printskrin/@indy100

 

 

Zanimljivi podaci su stigli i o susednim zemljama. Kad je o Hrvatskoj reč, Amerikance je najviše zaintrigirao geografski detalj, a najčešće su guglali ovo pitanje: "Hrvatska ima svu obalu?". Čudili su se zašto Crna Gora ima špansko ime, zašto Mađarska ne koristi evro i zašto Bosna i Hercegovina "ima dva imena".

(Mondo)

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