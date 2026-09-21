Na snimku se vidi kako jedan muškarac više puta udara drugog u lice i telo u prostoru aerodromskog terminala, dok okupljeni putnici posmatraju sukob.

Prema objavljenom snimku, incidentu je prethodila žestoka verbalna rasprava tokom koje je beli muškarac uputio pretnju smrću crnom putniku.

- Sve što znam jeste da ćeš biti mrtav, dva metra pod zemljom - rekao mu je.

Drugi muškarac mu je odgovorio, a zatim se udaljio, pa je izgledalo da će se sukob završiti bez fizičkog obračuna. Foto: Printskrin/X/chaotic memes

Rasistička uvreda bila okidač za tuču

Međutim, muškarac je nastavio da dobacuje za njim, a zatim mu uputio tešku rasističku uvredu.

Kada ju je čuo, drugi putnik se zaustavio, polako okrenuo i spustio ranac na pod. Potom je krenuo nazad prema muškarcu sa kojim se prethodno raspravljao.

Nekoliko trenutaka kasnije snažno ga je udario u lice, nakon čega je usledila serija udaraca.

Na snimku se vidi kako muškarac na podu pokušava nogama da odgurne napadača, ali ovaj nastavlja da ga udara u lice i telo.

Sukob je prekinut tek kada je prišla žena u fluorescentnom prsluku i intervenisala. U pozadini se čuje i aplauz pojedinih ljudi koji su posmatrali incident.

Snimak obračuna postao je ogroman hit na internetu i prema navodima britanskih medija pregledan je više od 181 milion puta. U viralnoj objavi incident je opisan kao "poetska pravda".

A man got into a fight at an airport after another passenger called him the N-word. The situation quickly turned physical. https://t.co/ZrqG1HsPIx — chaotic memes (@memechaotic) September 15, 2026

Niz incidenata među putnicima

Snimak iz Denvera pojavio se u trenutku kada pažnju javnosti privlači još nekoliko nasilnih incidenata među putnicima.

Objavljen je i snimak tuče tokom leta aviona Boeing 787 Dreamliner kompanije Biman Bangladesh Airlines, na kojem se vidi kako se putnici udaraju preko sedišta dok ostali, među kojima su bila deca i starije osobe, pokušavaju da ih razdvoje.

U drugom nedavnom slučaju putnici su jednog muškarca vezali lepljivom trakom za sedište nakon što je navodno vređao druge putnike i fizički nasrnuo na jednog od njih, oštetivši mu i laptop.

Muškarac, za kojeg je kasnije objavljeno da je agent za nekretnine iz Arizone, nakon incidenta je ostao bez posla.

(TheSun)

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