Na snimku se vidi kako jedan muškarac više puta udara drugog u lice i telo u prostoru aerodromskog terminala, dok okupljeni putnici posmatraju sukob.
Prema objavljenom snimku, incidentu je prethodila žestoka verbalna rasprava tokom koje je beli muškarac uputio pretnju smrću crnom putniku.
- Sve što znam jeste da ćeš biti mrtav, dva metra pod zemljom - rekao mu je.
Drugi muškarac mu je odgovorio, a zatim se udaljio, pa je izgledalo da će se sukob završiti bez fizičkog obračuna.
Rasistička uvreda bila okidač za tuču
Međutim, muškarac je nastavio da dobacuje za njim, a zatim mu uputio tešku rasističku uvredu.
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Kada ju je čuo, drugi putnik se zaustavio, polako okrenuo i spustio ranac na pod. Potom je krenuo nazad prema muškarcu sa kojim se prethodno raspravljao.
Nekoliko trenutaka kasnije snažno ga je udario u lice, nakon čega je usledila serija udaraca.
Na snimku se vidi kako muškarac na podu pokušava nogama da odgurne napadača, ali ovaj nastavlja da ga udara u lice i telo.
Sukob je prekinut tek kada je prišla žena u fluorescentnom prsluku i intervenisala. U pozadini se čuje i aplauz pojedinih ljudi koji su posmatrali incident.
Snimak obračuna postao je ogroman hit na internetu i prema navodima britanskih medija pregledan je više od 181 milion puta. U viralnoj objavi incident je opisan kao "poetska pravda".
Niz incidenata među putnicima
Snimak iz Denvera pojavio se u trenutku kada pažnju javnosti privlači još nekoliko nasilnih incidenata među putnicima.
Objavljen je i snimak tuče tokom leta aviona Boeing 787 Dreamliner kompanije Biman Bangladesh Airlines, na kojem se vidi kako se putnici udaraju preko sedišta dok ostali, među kojima su bila deca i starije osobe, pokušavaju da ih razdvoje.
U drugom nedavnom slučaju putnici su jednog muškarca vezali lepljivom trakom za sedište nakon što je navodno vređao druge putnike i fizički nasrnuo na jednog od njih, oštetivši mu i laptop.
Muškarac, za kojeg je kasnije objavljeno da je agent za nekretnine iz Arizone, nakon incidenta je ostao bez posla.