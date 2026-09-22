O nesvakidašnjem slučaju koji se dogodio ranije ovoga meseca raspisali su se kineski mediji, a detalje je prenio i Feniks Magazin. Priča je dospela u javnost nakon što ju je podelio član porodice na kineskoj platformi za kratke video sadržaje.

Prema navodima medija, žena je više od deset godina bolovala od cerebralne tromboze, a u međuvremenu je dobila i rak koji se proširio na druge delove tela. Lekari su procenili da više nema tretmana koji bi joj pružio delotvorno lečenje pa ju je porodica odvela u rodno selo kako bi poslednje dane provela kod kuće.

Mogućnost prividne smrti

Priča je privukla pažnju kada je član porodice na kineskoj mreži objavio da se njegova rođakinja "vratila u život" posle dana provedenog u rashladnom sanduku.

Foto: Depositphotos/Kzenon

U večeri 8. septembra žena više nije pokazivala znakove života. Nakon što je proglašena mrtvom, telo je položeno u iznajmljeni rashlađeni sanduk kako bi se održalo na niskoj temperaturi nekoliko dana dok se ne organizuje sahrana i ne stignu drugi članovi porodice iz daljih krajeva.

Kada su čuli stenjanje i shvatili da pokazuje znakove života, odmah su je izvadili. Član porodice posvedočio je da je još dva dana, do 11. septembra povremeno bila pri svesti i mogla je da otvara oči.

No, njeno stanje bilo je teško. Nije jela ni pila i nekoliko dana kasnije je preminula. Sahranjena je 13. septembra u rodnom selu.

Stručnjaci ovakav fenomen objašnjavaju mogućnošću prividne smrti, kada su disanje i rad srca toliko oslabljeni da ih je teško uočiti. Zato se može činiti da osoba ne daje znakove života, iako još ima vitalne funkcije.

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