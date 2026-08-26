Tamo je najpre čuo zvuk šištanja, a potom i ugledao najopasniju evropsku zmiju otrovnicu - poskoka.

Samira je ovaj susret iznenadio jer kako kaže iako je u okolini viđao zmije nikada se do sada nije deslio da mu one dođu praktično pred kuću.

Na snimku, koji je objavio, se vidi poskok koji u jednom trenutku pokušava da napadne.

Nakon što ga je snimio Samir je pomoću drvenog štapa ubacio poskoka u kofu, odneo ga u šumu i pustio.

Pročitajte još

Psi pokušali da pojedu zmiju, spasila je i počeo je horor

Psi pokušali da pojedu zmiju, spasila je i počeo je horor

22:10

Žena nestala, meštani uskoro našli pitona s velikim stomakom

Žena nestala, meštani uskoro našli pitona s velikim stomakom

10:34

Kopali kanalizaciju pa pronašli pravo blago - vredi milione

Kopali kanalizaciju pa pronašli pravo blago - vredi milione

12:55

Najopasnije države za turiste: Ne preporučuje se odlazak

Najopasnije države za turiste: Ne preporučuje se odlazak

10:49

Poskok (Vipera ammodutes) naseljava kamenjare, kanjone i hrastove šume. Može da se prepozna po malom rogu na vrhu glave i cik-cak šari na leđima, a kod nekih jedinki je šara izlomljena i ima oblik rombova. Dužina tela je oko 60 cm, a u nekim slučajevima može biti dužine i do 100 cm.

OBRT U HUMSKOJ! Saša Ilić ostaje trener Partizana?
Sport

OBRT U HUMSKOJ! Saša Ilić ostaje trener Partizana?

JEZIVO! Svetski šampion osuđen zbog zlostavljanje dece
Sport

JEZIVO! Svetski šampion osuđen zbog zlostavljanje dece

BONUS VIDEO:

#zmija #poskok #Bosna i Hercegovina vesti #BiH #BIH vesti #Gradačac vesti
Komentari 0
КРАЈ: Руске оружане снаге преузеле контролу над украјинским одбрамбеним сектором

KRAJ: Ruske oružane snage preuzele kontrolu nad ukrajinskim odbrambenim sektorom