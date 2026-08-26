Tamo je najpre čuo zvuk šištanja, a potom i ugledao najopasniju evropsku zmiju otrovnicu - poskoka.

Samira je ovaj susret iznenadio jer kako kaže iako je u okolini viđao zmije nikada se do sada nije deslio da mu one dođu praktično pred kuću.

Na snimku, koji je objavio, se vidi poskok koji u jednom trenutku pokušava da napadne.

Nakon što ga je snimio Samir je pomoću drvenog štapa ubacio poskoka u kofu, odneo ga u šumu i pustio.

Poskok (Vipera ammodutes) naseljava kamenjare, kanjone i hrastove šume. Može da se prepozna po malom rogu na vrhu glave i cik-cak šari na leđima, a kod nekih jedinki je šara izlomljena i ima oblik rombova. Dužina tela je oko 60 cm, a u nekim slučajevima može biti dužine i do 100 cm.

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