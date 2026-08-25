Umesto toga, zemlje i teritorije svrstava u pet kategorija bezbednosnog rizika: od zanemarljivog, preko niskog, srednjeg, visokog, pa sve do ekstremnog rizika.

Procena ne zavisi samo od toga koliko je kriminala na ulicama. U obzir se uzimaju oružani sukobi, terorizam, pobune, političko nasilje, društveni nemiri te nasilni i sitni kriminal, ali i koliko su efikasne državne institucije, bezbednosne službe i infrastruktura u sprečavanju i odgovoru na takve pretnje.

„Rizk mapa“ uključuje i zasebnu procenu medicinskog rizika, ali ovde je fokus isključivo na bezbednosti.

Na samom vrhu karte nalaze se destinacije za koje International SOS procenjuje da nose ekstreman sigurnosni rizik:

Avganistan

Talibanska vlast je tu od 2021. godine, strogo su ograničena prava žena, aktivni su ISIS-K (regionalni ogranak terorističke organizacije Islamska država) i druge terorističke skupine...

Iza većih gradova zakoni kao da ne postoje. Infrastruktura je slaba, a stranci su česta meta.

Irak

Iako je formalno stabilniji nego ranije, i dalje trpi ostatke ISIS-a, milicije, etničke i sektaške napetosti, a tu su i napadi na strance i nestabilnost u nekim provincijama.

Visok je rizik od otmica i nasilja. Foto: Depositphotos/zabelin

Jemen

Višegodišnji građanski rat između Huta, vlade i regionalnih sila, teška humanitarna kriza, terorizam, otmice i gotovo potpuni kolaps državnih institucija.

Jedna od najgorih humanitarnih katastrofa na svetu.

Iran

Unutrašnja represija, rat sa SAD i Izraelom... Iran je zadnjih godina dodatno „potonuo“ u haos...

Libija

Podeljena zemlja s „rivalskim“ vladama, milicijama, krijumčarskim mrežama, oružanim sukobima i visokom stopom kriminala.

Centralna vlast je slaba, a stranci su izloženi riziku otmica i nasilja.

Mjanmar

Građanski rat nakon vojnog udara 2021., sukobi između vojske i raznih etničkih i prodemokratskih oružanih grupa, vazdušni napadi, raseljavanje miliona ljudi i gotovo potpuni kolaps reda u mnogim područjima.

To je slika Mjanmara danas...

Somalija

Al Šabab i druge grupe kontrolišu delove teritorije, česti su teroristički napadi, tu je piratstvo, iako je smanjeno.

Sukobi između klanova su česti, centralna vlast je ekstremno slaba.

Sudan

Građanski rat koji traje od 2023. između SAF-a i RSF-a uzrokovao je stotine hiljada mrtvih, milione raseljenih, masovna silovanja, glad i gotovo potpuni kolaps države.

Jedna od najgorih tekućih humanitarnih katastrofa.

Južni Sudan

Etničko nasilje, pobunjeničke skupine, politička nestabilnost, rasprostranjeni kriminal i slaba državna kontrola uprkos formalnom miru.

Centralnoafrička Republika

Dugotrajni sukobi između raznih oružanih grupa, otmice, nasilni kriminal i minimalna državna kontrola izvan glavnog grada čine ovu državu izuzetno opasnom.

Visok je rizik za strance i humanitarne radnike...

Ukrajina

Rat u ovoj zemlji je ušao u petu godinu, udari su svakodnevni, a često ginu i civili...

Burkina Faso

DŽihadističke grupe, povezane s Al Kaidom i ISIS-om, kontrolišu velike delove severa i istoka, napadi su česti, stanje u državi je izuzetno nestabilno... Foto: Depositphotos/zabelin

Etiopija

Etničke napetosti su stalne, pobune česte, ali situacija je bolja nego na vrhuncu rata...

Haiti

Bande gotovo pa kontrolišu glavni grad Port o Prens i druge delove zemlje. Ubistva, masovne otmice, gotovo nepostojeća policija...

To je slika današnjeg Haitija.

Honduras

Stopa ubistava je visoka, bande su vlast u mnogim delovima države, MS-13 često je na listi najopasnijih bandi na svetu... Trgovina drogom, nasilni kriminal, pljačke... Honduras je u velikim problemima...

Mali

DŽihadističke grupe, vojni udari, pobune, gubitak kontrole nad severnim i srednjim delovima države... Stanje u Maliju nikako ne izgleda dobro, turistima se savetuje da ne putuju u ovu afričku državu...

Nigerija

Boko Haram i dalje hara, otmice su česte, kao i masovna ubistva, zadnjih godina zabeleženi su česti napadi na hrišćane... Tu je i piratstvo, ali ono je, kraj gore navedenog, manji problem. Foto: Florian Gaertner / AFP / Profimedia

Pakistan

Visoka pretnja od terorizma, granična područja su posebno nesigurna, stranci su česte mete raznih oružanih skupina...

Venecuela

Ekonomski kolaps, rast nasilnog kriminala, Venecuela tone sve dublje u haos, institucije su u raspadu ili pred raspadom. Sjedinjene Države na čelu sa predsednikom Donaldom Trampom su obećale da će „uvesti red“, ali situacija se baš i ne poboljšava... Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Papua Nova Gvineja

Putovanja se ne preporučuju zbog nasilnog kriminala, građanskih nemira i piratstva. Rizici uključuju oružane pljačke, seksualne napade i otmice, dok su policija i zdravstvena pomoć izvan glavnog grada ograničeni. Neka područja treba potpuno izbegavati.

Niger

Savetuje se izbegavanje putovanja zbog ozbiljnog rizika od terorizma, otmica i kriminala.

U zemlji su prisutne oružane grupe, vanredne mere i ograničenja kretanja, a ionako loša sigurnosna situacija može se brzo pogoršati.

24sata.hr

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