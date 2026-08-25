Na snimku koja se proširila društvenim mrežama prva dama razgovara sa suprugom očigledno nezadovoljnog izraza lica, a u jednom trenutku ga, čini se, ljutito odmeri pogledom pre nego što zabaci kosu i okrene glavu.

Profesionalna čitačica sa usana pokušala je za britanski je Metro da rasvetli vrlo napet razgovor predsednika i prve dame. Kako se podseća, hladna rasprava usledila je nedugo nakon što se prva dama vratila u Belu kuću posle 31 dana tokom kojih se nije pojavljivala u javnosti, što je izazvalo veliku pažnju medija.

Prema tumačenju čitačice sa usana Nikol Hikling, Melanija se približila Donaldu Trampu i navodno rekla: „To je privatna i važna poruka.“

A camera focused on Donald Trump and his wife Melania appeared to capture the pair having a brisk exchange of words during The Freedom 250 IndyCar race.



According to professional lip reader Nicola Hickling – who described the conversation as ‘intense’ – here’s what was said: pic.twitter.com/ZYdr5DivSR — Metro (@MetroUK) August 24, 2026

Predsednik ju je potom upitao: „Je li bilo dosta?“

„Ne znam“, odgovorila je prva dama, nakon čega je Tramp uzvratio: „Onda je moram videti.“

Tada ga je Melania upozorila: „Donalde, slušaj me, otići ću“, prenosi Ajriš Star.

Razgovor se nastavio Trumpovim rečima: „Slušaj, zamolila te da ne zatvaraš vrata.“

Kada ga je Melania upitala zašto, Tramp je navodno odgovorio: „To su loše vesti, ali trenutak je nezgodan, Melanija.“ Foto: Thompson/AdMedia/Sipa Press/Profimedia

Melania je situaciju opisala kao „ludu“, a zatim mu ponovno nešto šapnula. Predsednik je na to odgovorio: „Dosta mi je nje.“

Razgovor se završio rečima prve dame: „Očito ću je sutra ujutro videti i razgovarati s njom.“

Trampova asistentkinja

Neobična rasprava između Trampa i Melanije dogodila se u trenutku pojačanog zanimanja medija za predsednikov blizak odnos sa njegovom 35-godišnjom asistentkinjom Natali Harp.

O njihovoj bliskosti ranije su pisali novinari NJujork Tajmsa, DŽonatan Svon i Megi Haberman, ali priča je nedavno ponovno dospela u središte pažnje nakon što se demokratski senator DŽon Osof našalio na Trampov račun. Foto: ZUMAPRESS.com/MEGA/The Mega Agency/ALEX WONG/Getty images/Profimedia

Osof je na jednom predizbornom skupu rekao da Tramp „ne želi da radi svoj posao“, nego „gradi svoju plesnu dvoranu i putuje sa Natali u njihovoj očigledno nezaštićenoj letećoj palati koju im je darovao katarski emir“, misleći, pritom, na novi Air Force One koji je katarska kraljevska porodica darovala američkom predsedniku.

NJegove su reči izazvale medijsku buru, tokom koje su ponovno isplivale pojedinosti o postupcima Natali Harp koje deo javnosti smatra bizarnima.

Među njima su i lične poruke u kojima ga naziva svojim „čuvarom i zaštitnikom u ovom životu“, kao i tvrdnja da se u oktobru 2023. vozila u prtljažniku terenca jer za nju nije bilo slobodnog mesta u koloni vozila koja je Trampa prevozila na suđenje u NJujorku u građanskom postupku zbog prevare.

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