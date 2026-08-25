U intervjuu za Foks njuz tokom trke, Melanija je otkrila i svoju ljubav prema automobilizmu, kao i da se ona rodila još u Jugoslaviji, odnosno u njenoj rodnoj Sloveniji, gde ju je otac upoznao s brzim automobilima, prenosi 24ur.

Kako je rekla, njen otac Viktor Knavs još ju je kao dete upoznao s automobilizmom i trkačkim automobilima, a obožavala je svaki minut trka.

- Otac je imao nekoliko neverovatnih automobila – od maseratija, kugara, mustanga, mercedesa. Upoznao me je i s dizajnom automobila, mehanikom i brzinom - rekla je prva dama Sjedinjenih Država.

Tokom razgovora dotaknula se i inicijative Fostering the Future, čiji je cilj da poboljša obrazovne, stambene i karijerne mogućnosti dece iz udomiteljskih porodica.

- Moraju da imaju jednake mogućnosti kao i druga deca. S ponosom mogu da kažem da smo imali prvog lekara koji je diplomiralo i da sada širom zemlje imamo 26 univerziteta koji sarađuju sa studentima koji dolaze iz udomiteljskih porodica - rekla je.

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Inicijativa je sada prisutna na 26 univerziteta širom zemlje, među kojima su Univerzitet Teksasa, Univerzitet Severne Karoline, Dominikanski univerzitet u NJujorku i Univerzitet Peperdin. Melanija Tramp pritom je rekla da podstiče „svakog guvernera u svakoj saveznoj državi da podrži decu iz udomiteljskih porodica“.

Nekoliko dana ranije najavila je da će donacijom od dva miliona dolara od američke trke IndyCar i Fox Corporation za finansiranje stipendija na Univerzitetu Indijana i Univerzitetu Perdju inicijativa dodatno proširiti svoju mrežu. Taj događaj u Ružičnjaku Bele kuće ujedno je bio njen prvi javni nastup u nešto više od mesec dana.

Poslednji put u javnosti je viđena na finalu Svetskog prvenstva u fudbalu 19. jula.

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