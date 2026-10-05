Najmanje 16 ljudi je poginulo u napadima medveda širom Rusije samo u septembru, prema izveštajima ruskih medija, prenosi "CNN". Prostrana Krasnojarska oblast u centralnom Sibiru je najteže pogođena, sa sedam ljudi ubijenih u napadima medveda ove godine.

Rusko Ministarstvo prirodnih resursa i ekologije kaže da zemlja obično beleži između 20 i 30 napada medveda na ljude svake godine. Ove godine, medvedi su ušli u naseljena područja u više od 40 ruskih

Žena napadnuta čim je izašla iz kuće

Pre nešto više od nedelju dana, 51-godišnju ženu je ubio medved u Krasnojarskom kraju nakon što je izašla iz kuće. Dva dana ranije, radnik obezbeđenja je ubijen u napadu na parkingu za kamione u šumskom području.

S konca avgusta v Rossii medvedi terroriziruюt sela i goroda. Ih zamečaюt v Sibiri i drugih častяh Rossii, daže okolo Peterburga. Hiщniki edяt sobak i skot, gromяt doma — i napadaюt na lюdeй. Sčet smerteй po vseй strane pošel na desяtki, hotя prežde ežegodno gibli edinicы. https://t.co/VQMkk1TCwB — Ilya Varlamov (@varlamov) October 3, 2026

Ranije u septembru, pronađena su tela dve starije žene koje su odvojeno išle u branje pečuraka. Povrede su bile u skladu sa napadom medveda.

Bilo je smrtonosnih napada i na drugim mestima u Sibiru. Krajem septembra, oca ruskog NHL igrača Andreja Kuzmenka ubio je medved dok je pecao u Tuvi. U avgustu je medved rastrgao šator na Altaju, odvukao 29-godišnju ženu u šumu i ubio je.

Zašto prilaze ljudima?

Stručnjaci sa kojima je "CNN" razgovarao naveli su nekoliko mogućih razloga za povećanje opasnih susreta u delovima Sibira.

Zoolozi ukazuju na posebno lošu žetvu pinjola i bobica kao važne faktore, što medvedima otežava pronalaženje hrane pre hibernacije. Veliki šumski požari dodatno su uništili deo njihovog prirodnog staništa.

🐻Kogda sosed sverhu šumit, a sosed za oknom — medvedь. Na Krasnoй Polяne эto uže počti norma Mestnый žitelь snяl kosolapogo prяmo iz okna i priznalsя, čto k takim vstrečam uže privыk «Poйdu kuplю vodki i dostanu balalaйku, čtobы sootvetstvovatь stereotipam», — pošutil avtor https://t.co/UtVbN6Bqbq — Igorь Liepas (@igorkushnarev2) September 28, 2026

Medvedi intenzivno traže u jesen kako bi akumulirali dovoljno rezervi masti za hibernaciju. Ako je nema dovoljno u prirodi, sve više se približavaju naseljima, deponijama otpada i drugim mestima gde lako mogu pronaći hranu.

Stručnjaci takođe upozoravaju da širenje industrijskih aktivnosti u nekada udaljena prirodna područja povećava mogućnost susreta između ljudi i medveda.

Policijski čas i zatvaranje parkova

Tokom poslednja dva meseca, vlasti u najmanje deset regiona Sibira i ruskog Dalekog istoka upozorile su stanovnike na povećanu aktivnost medveda.

@permyak76 Aga, v Leningradskoй oblasti šastaюt.... Paru dneй nazad, 2 duraka gribnika, sutki ot medvedя begali, poka ne priehali spasateli... Tы za kalitku ne vыhodi, na vsяkiй slučaй☝️hotя, takomu pofig i kalitka https://t.co/COstRaAAbz — Natalья Piterskaя (@nat22p) September 26, 2026

Noćni policijski čas je takođe uveden u delovima Altaja i na Bajkalu, dok su vlasti u Krasnojarsku zatvorile Nacionalni park Krasnojarske kolone i popularnu planinarsku rutu Torgašin greben.

Regionalne vlasti su takođe formirale mobilne lovačke timove i nude novčane nagrade za ubijanje medveda. U Krasnojarskom kraju se za lov nudi više od 35.000 rubalja, oko 420 dolara.

Više od 50 medveda je ubijeno u Altajskim planinama nakon što je jedan turista preminuo, a dozvole su izdate za još 157. U Krasnojarskom kraju, vlasti su objavile da je uklonjeno više od 180 životinja koje su označene kao potencijalno problematične.

Stručnjaci: Masovno odstrel neće rešiti problem

Zoolog Sergej Kolčin smatra da je odstrel agresivnog medveda koji uđe u naseljeno područje ponekad neophodna hitna mera, ali upozorava da masovno odstrel životinja neće smanjiti broj incidenata na duži rok.

Prema njegovim rečima, ključni problem ostaje lako dostupan otpad koji privlači medvede u naselja. Ako jedan medved bude ubijen na deponiji, drugi može jednostavno da zauzme njegovo mesto.

Stručnjaci ukazuju na bolju bezbednost otpada, edukaciju stanovnika o tome kako da se ponašaju u područjima gde žive medvedi i korišćenje električnih ograda i drugih sredstava za odvraćanje kao dugoročna rešenja.

BONUS VIDEO: