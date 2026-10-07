Ilon Mask upozorio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da završe u bankrotu ako ne iskoriste veštačku inteligenciju i robotiku za povećanje produktivnosti, dok američki javni dug nastavlja da raste.

Izvršni direktor Tesle i SpaceX-a to je rekao gostujući u podkastu Dvarkeš Podkast, ustvrdivši da ne vidi drugo rešenje za rastući američki dug.

- Kao država ćemo 1.000 posto bankrotirati i propasti bez veštačke inteligencije i robota. Ništa drugo neće rešiti nacionalni dug - rekao je Mask. Foto: Harun Ozalp / AFP / Profimedia

Američki javni dug 18. avgusta prvi put je premašio 40 biliona dolara, a prema podacima američkog Ministarstva finansija, ukupni dug tada je iznosio nešto više od 40,05 biliona dolara. Mask smatra da bi šira primena veštačke inteligencije i robotske radne snage mogla značajno da poveća produktivnost i smanji troškove. Istovremeno je posebno upozorio na trošak servisiranja američkog duga.

- Kamate na nacionalni dug premašuju vojni proračun, koji iznosi bilion dolara. Dakle, govorimo o više od bilion dolara samo za kamate - rekao je.

Foto: uldiszile, NewAfrica, rasould2015, Daniel Torok/White House/Zuma Press/Profimedia

Američki dug mogao bi dodatno da raste zbog troškova rata u Iranu, kao i planiranog povećanja izdvajanja za odbranu administracije predsednika Donalda Trampa. Stručnjakinja za javne politike Linda Bilmes ranije je procenila da bi rat u Iranu američke porezne obveznike mogao da košta više od bilion dolara.

Odbor za odgovorni savezni proračun (CRFB) procenjuje pak da bi Trampov plan mogao da poveća američku potrošnju na odbranu za čak 5 biliona dolara do 2035. godine. Kada se uračunaju i troškovi kamata, ukupno povećanje nacionalnog duga moglo bi da dosegne oko 5,8 biliona dolara. Da podsetimo, Mask već duže zagovara ubrzano uvođenje veštačke inteligencije i humanoidnih robota, jer smatra da će automatizacija u budućnosti omogućiti snažan rast produktivnosti.

BONUS VIDEO: