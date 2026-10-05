U saopštenju vlasti SAD objavljenom juče navedeno je da su bombarderi, za koje se smatra da je u pitanju oko dvanaest "B-1", odleteli iz Velike Britanije i vraćeni su u svoje matične baze u Americi.

Vašington nije naveo razlog za povlačenje bombardera, ali ono dolazi nakon velikog incidenta od 27. septembra, kada je policija obaveštena o tri „sumnjiva vozila“ u blizini vazduhoplovne baze Ferford. Foto: Andrew Lloyd / Alamy / Profimedia

Tada je u blizini baze uhapšeno pet muškaraca zbog sumnje da su planirali teroristički napad, da bi potom oni bili pušteni uz kauciju, a uhapšen je šesti muškarac, britansko-iranski državljanin koji je takođe kasnije pušten uz kauciju.

Izvori iz Vajthola, sedišta britanske vlasti, nisu za "BBC" osporili mogućnost da je najnovija odluka Vašingtona odgovor na incident u vazduhoplovnoj bazi u Glosterširu.

Britanskom medijskom servisu je takođe rečeno da je to bila vojna, a ne politička odluka – doneta na operativnom nivou – i da je američka vojska obavestila britanske kolege.

London zvanično bez komentara

Ministarstvo odbrane Velike Britanije nije zvanično komentarisalo povlačenje bombardera.

Sajtovi za praćenje aviona uočili su poletanje bombardera "B-1" iz baze Ferford u nedelju.

Nakon incidenta u toj bazi britanski premijer Endi Bernam kazao je da postoje „jake indikacije“ da je Iran igrao ulogu u incidentu, ali nije pružio dodatne detalje.

Teheran je odlučno negirao bilo kakvu umešanost.

Prvih pet muškaraca starosti između 23 i 25 godina uhapšeno je u ranim jutarnjim satima 27. septembra nakon što je prijavljeno da se tri bela kombija kreću ka bazi koju koristi američko Ratno vazduhoplovstvo.

Sva petorica su državljani Velike Britanije i poreklom su iz Londona.

Svi uhapšeni pušteni na slobodu uz kauciju

Uhapšeni su zbog sumnje da su planirali postavljanje eksploziva, a kasnije i zbog sumnje na pripremu terorističkog napada, pre nego što su pušteni uz kauciju.

Policija je njihovo puštanje na uslovnu slobodu nazvala „istražnom odlukom“ koja je bila „zasnovana na iskustvu i strategiji“.

Prošlog četvrtka je u Londonu uhapšen šesti muškarac, star 25 godina, zbog sumnje na pripremu terorističkog napada.

Policija je u subotu potvrdila da je i on pušten uz kauciju.

Baza Ferford britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva ("RAF") decenijama služi američkom Ratnom vazduhoplovstvu ("USAF") kao isturena lokacija za izvođenje vojnih operacija.

Poslednjih meseci su iz baze poletali bombarderi "B-1" i "B-52" za Bliski istok, nakon što je Velika Britanija odobrila zahtev SAD da koriste bazu za odbrambene vazdušne udare na Iran.

Pretnja iz Teherana

U julu je Iran saopštio da „svaka baza koja se koristi za agresiju na iransku teritoriju predstavlja legitimnu metu“ za snage pod kontrolom Teherana.

Nekoliko dana nakon incidenta, a pre hapšenja šestog čoveka, američki državni sekretar Marko Rubio je za "Fox News" izjavio da se „jasno radi o umešanosti stranog aktera“.

Rubio nije izneo nikakve detalje, rekavši da je ograničen u pogledu onoga što može da kaže javno u emisiji.

Tramp „iznenađen“ britanskom odlukom

Američki predsednik Donald Tramp je kazao da je „iznenađen“ što su petorica uhapšenih puštena na slobodu uz kauciju.

– Znamo sve o njima, mi ih ne bismo pustili – rekao je Tramp, dodajući da je Velika Britanija „veoma blisko“ sarađivala sa SAD po ovom pitanju.

"BBC" navodi da su mnogi od bombardera "B-1" koji su leteli iz Velike Britanije bili naoružani precizno navođenim bombama za „razbijanje bunkera“, sa debljim kućištima koja omogućavaju prodiranje kroz posebno ojačane ili ukopane objekte kao što su skladišta oružja.

Oni su takođe nosili rakete vazduh–zemlja koje su se koristile za udare na snažnije branjene ciljeve dublje unutar Irana.

Svaka misija bombardovanja, u zavisnosti od lokacije mete, trajala bi između 12 i 15 sati, sa dopunjavanjem goriva u vazduhu u oba smera leta.

Pentagon je naglasio da njegovi bombarderi i dalje mogu da izvršavaju misije „bilo gde, bilo kada“, uključujući i „operacije koje se pokreću iz kontinentalnog dela SAD i vraćaju tamo“.

(BBC)

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