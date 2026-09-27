Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da su osumnjičeni dugo bili pod istragom i da su, prema informacijama kojima raspolaže, pokušavali da nanesu „veliku štetu“ bazi.

Policija u Glosterširu saopštila je da su hapšenja izvršena svega oko tri kilometra od „RAF Fairforda“, u kojem se nalaze kapaciteti američkog ratnog vazduhoplovstva. SAD su nedavno koristile ovu bazu u operacijama povezanim sa ratom u Iranu. Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

– Više objekata trenutno se evakuiše u oblasti Veliforda nakon proglašenja vanredne situacije – saopštila je policija Glosteršira.

– Do toga je došlo nakon hapšenja nekoliko muškaraca zbog sumnje da su počinili krivična dela prema Zakonu o eksplozivima.

– Specijalizovani tim vojske za uklanjanje eksplozivnih sredstava trenutno pregleda nekoliko vozila – dodala je policija.

Američki predsednik reagovao je na vest o hapšenjima dok je kasnije u nedelju razgovarao sa novinarima.

– Hapšenje u Velikoj Britaniji bilo je fantastično. Saradnja sa Britanijom. Bio je to neverovatan posao. Imali smo ih pod istragom – rekao je Tramp o osumnjičenima.

– Oni, oni su pokušavali da nanesu veliku štetu našoj bazi, a saradnja sa Britancima odlično je funkcionisala.

Novinar je potom pitao da li su osumnjičeni migranti, ali je Tramp izbegao direktan odgovor.

– Možda je to bio Skotland Jard. Ne znam da li smo mnogo sarađivali sa njima. Dugo smo ih držali pod prismotrom i uhvatili smo ih – rekao je Tramp.

Vlasti nisu saopštile imena osumnjičenih niti navele tačno koliko ih je uhapšeno.

Britanski ministar odbrane Ves Striting napisao je na mreži „X“ da se situacija „rešava“.

– Premijer se redovno obaveštava o incidentu u Glosterširu – navelo je britansko Ministarstvo odbrane u drugom saopštenju.

– Zahvalni smo službama za vanredne situacije, koje su brzo reagovale kako bi privele nekoliko osumnjičenih i preduzele mere za zaštitu lokalne zajednice – navodi se u saopštenju.

– Ne bi bilo primereno dalje komentarisati slučaj dok je istraga u toku – dodaje se.

Incident usledio posle hakerskih napada

Incident se dogodio otprilike mesec dana nakon što su hakeri povezani sa Iranom navodno uspeli da onesposobe mali britanski generator električne energije na nekoliko dana tokom ovog leta.

Do prekida rada u Britaniji došlo je nekoliko nedelja nakon što su hakeri napali više od 30 lokalnih vodovodnih sistema u Minesoti, pri čemu su pristupili tehnologiji koja se koristi za daljinsko praćenje i upravljanje pumpama i drugom opremom.

Zvaničnici Minesote nisu javno pripisali odgovornost za napade. Više medija, pozivajući se na američke zvaničnike i procureli memorandum iz industrijskog sistema za razmenu informacija o pretnjama, izvestilo je da je Iran najverovatnije odgovoran.

Savezne agencije takođe su upozorile da su akteri povezani sa Iranom ciljali slične industrijske uređaje u sektorima vodosnabdevanja, energetike i državne uprave, pokušavajući da dobiju pristup softveru koji se koristi za njihovo upravljanje. Ta aktivnost je već izazvala poremećaje u radu i finansijske gubitke.

(Telegraf.rs)

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