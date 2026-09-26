Putin je, odgovarajući na pitanje novinara da li oseća ljubomoru zbog kontakata Trampa i Sija, odbacio samu takvu postavku.

- LJubomora pripada sasvim drugoj oblasti – odnosima između muškarca i žene. U politici, u međunarodnoj politici, takve kategorije se, mislim, uopšte ne koriste - rekao je Putin.

„Pozdravljamo njihove pregovore“

Ruski predsednik naglasio je da Moskva nema razlog da na približavanje Vašingtona i Pekinga gleda kao na pretnju sopstvenim odnosima sa Kinom.

- Pozdravljamo pregovore između Sjedinjenih Američkih Država i Narodne Republike Kine. Zašto? Zato što su to dve najveće ekonomije sveta - rekao je Putin. Foto: Kristina Solovyova/Zuma Press/Profimedia, Molakaliva/Alamy/Profimedia

NJegova izjava usledila je nakon velikog sastanka Trampa i Sija u Vašingtonu, tokom kojeg su dve strane razgovarale o trgovini, veštačkoj inteligenciji i drugim pitanjima koja opterećuju odnose dve najveće svetske ekonomije.

Putin je istovremeno ukazao na ogromnu razliku između nivoa ekonomske saradnje Rusije sa Kinom i sa Sjedinjenim Državama. Govoreći o rusko-američkoj trgovini, rekao je da je ona praktično pala na nulu, dok Moskva nastavlja da širi ekonomske veze sa Pekingom.

Odnosi Moskve i Vašingtona već mesecima ostaju na veoma niskom nivou. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je stanje bilateralnih odnosa opisao kao „nulti nivo“, uz ocenu da se, uprkos tome, određeni kanali dijaloga između dve strane i dalje održavaju.

Tramp navodno gurao Zelenskog ka Moskvi

Putinove poruke dolaze u trenutku kada se ponovo otvorilo pitanje direktnih pregovora Rusije i Ukrajine. Foto: Li Xiang/Xinhua News/Profimedia

Blumberg je, pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorom, objavio da je Tramp tokom sastanka sa Volodimirom Zelenskim na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u NJujorku predložio ukrajinskom predsedniku da ode u Moskvu i tamo razgovara sa Putinom. Prema tom izveštaju, Zelenski je predlog odbio.

Iz Kijeva je, međutim, potom stiglo drugačije tumačenje razgovora. Predstavnici kancelarije ukrajinskog predsednika negirali su da je Tramp konkretno predložio Zelenskom put u Moskvu i naveli da se razgovaralo o mogućnosti trilateralnih pregovora SAD, Rusije i Ukrajine.

Moskva je prethodno više puta poručivala da bi Putin bio spreman za sastanak sa Zelenskim u ruskoj prestonici. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ponovio je 23. septembra da Zelenski, ukoliko želi razgovor sa Putinom, može da dođe u Moskvu i da bi mu bile garantovane potrebne bezbednosne mere.

Putin je ranije takođe tvrdio da nikada nije kategorički odbijao lični susret sa Zelenskim, ali da ne želi razgovore koji bi bili održani samo radi samog sastanka, bez mogućnosti da donesu konkretan rezultat.

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