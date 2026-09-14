Neobičan incident dogodio se 12. septembra, kada je „Cessna 560XLS+“ kompanije „VistaJet“, registrovana u Nemačkoj, poletela sa londonskog aerodroma „London City“ ka aerodromu Kotsvold, poznatom i kao Kembl.

Umesto tamo, avion je završio na pisti "RAF Ferforda" udaljenoj svega oko 18 kilometara.

Problem je što Ferford nije bio samo pogrešan aerodrom.

U pitanju je aktivna baza koju koriste američke vazduhoplovne snage. Foto: Santi Rodriguez / Alamy / Profimedia

Umesto Kembla – baza puna američkih aviona

RAF Ferford poznat je po operacijama američkog ratnog vazduhoplovstva, a u bazi borave različiti tipovi američkih vojnih letelica.

Prema „The Aviationistu“, u vreme incidenta tamo su se nalazili bombarderi B-1B „Lancer“ i izviđački avioni U-2, dok su bazu tokom različitih angažovanja koristili i strateški bombarderi B-52 „Stratofortress“ i B-2 „Spirit“.

Nenajavljeno sletanje civilnog poslovnog aviona zato je odmah privuklo pažnju obezbeđenja.

Pilot je ubrzo shvatio da je sleteo na pogrešno mesto i želeo je da nastavi ka Kemblu, ali mu nije dozvoljeno da odmah ponovo poleti.

Posada i avion ostali su u bazi dok nisu završene neophodne provere i administrativne procedure.

„Cessna“ je sletela nešto posle devet časova po lokalnom vremenu, a Ferford je napustila tek nešto posle podneva.

Do pravog odredišta potom joj je trebalo svega nekoliko minuta.

Avion je kasnije nastavio put ka Gdanjsku.

Kako je uopšte moguće promašiti aerodrom?

Koliko god greška zvučala neverovatno, postoji prilično jednostavno objašnjenje.

Kembl i Ferford nalaze se veoma blizu jedan drugog u Glosterširu, a njihove piste imaju sličnu orijentaciju.

I, što je još zanimljivije, ovo nije prvi put da ih pilot pomeša.

U aprilu 2016. godine „Piper PA-30 Twin Comanche“ takođe je greškom sleteo u RAF Ferford iako je pilot nameravao da ide u Kembl.

Britanski ogranak za istragu vazduhoplovnih nesreća (AAIB) kasnije je utvrdio da je pilot poznavao Kembl, ali je tokom prilaza ugledao pistu Ferforda i zaključio da gleda svoje odredište.

Toliko je bio uveren da je pronašao pravu pistu da više nije dovoljno proveravao pretpostavku.

AAIB je slučaj opisao kao klasičan primer „potvrđujuće pristrasnosti“ – tendencije čoveka da informacije pred sobom tumači tako da potvrde ono u šta već veruje.

Grešku je pilot shvatio tek nakon što je dodirnuo pistu.

Čak je i ogromni C-17 jednom promašio aerodrom

Ovakve greške nisu rezervisane samo za male privatne avione.

Jedan od najpoznatijih slučajeva dogodio se 2012. godine na Floridi.

Američki vojni transportni avion C-17 „Globemaster III“ trebalo je da sleti u vazduhoplovnu bazu „MacDill“ u Tampi.

Umesto toga, posada je spustila ogromni vojni transporter na obližnji civilni aerodrom „Peter O. Knight“.

Razlika je bila prilično značajna: umesto na vojnu pistu dugu gotovo 3,5 kilometara, C-17 je završio na pisti dugoj oko 1.100 metara.

Avion ipak nije oštećen i kasnije je bezbedno poleteo zahvaljujući sposobnosti C-17 da koristi relativno kratke poletno-sletne staze.

Američko ratno vazduhoplovstvo kao faktore koji su doprineli grešci navelo je postupke posade i umor.

Tri sata zbog greške od 18 kilometara

„Cessna 560XLS+ Citation Excel“ je poslovni avion koji može da preveze do devet putnika, a letelicom iz ovog incidenta upravlja „VistaJet“, jedna od velikih kompanija u sektoru poslovne avijacije.

U incidentu niko nije povređen, a nije prijavljena ni šteta na avionu ili infrastrukturi. Za sada nije poznato da li će biti pokrenuta formalna istraga.

Tako je putovanje do civilnog aerodroma završeno neplaniranom posetom američkoj vojnoj bazi, višesatnim proverama i na kraju letom od svega nekoliko minuta do mesta na koje je avion sve vreme trebalo da sleti.

Sve zbog greške stare koliko i sama avijacija – kada čovek vidi upravo ono što očekuje da vidi.

(Aero.rs)

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