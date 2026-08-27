Avionu kompanije Ameriken erlajns pukle su dve gume tokom rulanja pred poletanje na aerodromu O'Her u Čikagu, saopštila je danas Savezna uprava za civilno vazduhoplovstvo (FAA).

Foto: Iks printskrin/@EricHorngABC7

Let kompanije za Šarlot kasnio je zbog tog incidenta, naveli su predstavnici avio-kompanije i savezni zvaničnici za vazdušni saobraćaj, preneo je Ej-Bi-Si njuz.

Aviation experts are weighing in after a fourth plane had its tires blown at Chicago's O'Hare airport this month. https://t.co/owAAA8X3rh — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) August 27, 2026

Iz Ameriken erlajnsa su saopštili da je avion na letu 3280 već odmakao od izlaza kada je problem otkriven.

FAA je navela da je posada prijavila pucanje dve gume tokom rulanja pred poletanje, oko 14.30 časova, a prilikom incidenta nije bilo izveštaja o povređenima.

An American Airlines flight blew two tires while taxiing at Chicago's O'Hare International Airport, forcing passengers to switch planes. It marks the fourth tire-related incident involving a commercial aircraft this month. @perryrussom reports. pic.twitter.com/8WccljS33t — Good Morning America (@GMA) August 27, 2026

Na snimku sa aerodromske piste vidi se kako ekipe Vatrogasne službe Čikaga prilaze avionu. Putnici su viđeni kako izlaze iz aviona pomoću stepenica i ulaze u autobus.

Kompanija Ameriken erlajns saopštila je da su putnici sa leta 3280 prebačeni u drugi avion koji leti za Šarlot, i izvinila se zbog neprijatnosti.

'Unsettling': O'Hare passengers express concern after fifth aircraft blown tire incident at Chicago's airports this month. https://t.co/Y3YwH1VZiw pic.twitter.com/iySohRnqsg — Eric Horng (@EricHorngABC7) August 27, 2026

Ovo je peti incident sa pucanjem guma na avionima u Čikagu ovog meseca, a četvrti na aerodromu O'Her, ali ni u jednom od ovih slučajeva nije bilo povređenih, podseća tv mreža. Foto: Iks printskrin/@EricHorngABC7

Komesar Odeljenja za vazduhoplovstvo Čikaga izjavio je prošle nedelje da ta služba sarađuje sa FAA i drugim avio-kompanijama na istrazi ovih incidenata.

Još uvek, međutim, nije pronađeno jasno objašnjenje za ove slučajeve.

(Tanjug)

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