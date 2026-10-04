Nova kancelarija, poznata kao "SIF", koordiniraće saradnju savezne vlade sa potrošačima, organizacijama od javnog interesa i verskim grupama, pružaocima usluga kritične infrastrukture i tehnološkim kompanijama, objavio je Tramp na društvenoj mreži "Truth Social".

– "SIF" ima zadatak da koordinira napore savezne vlade kako bi Amerika nastavila da predvodi svet u superinteligenciji – napisao je Tramp. Foto: Office/APAImages/Shutterstock Editorial/RS/MPI/Capital pictures/Profimedia

Tramp je naveo da će Klejton preuzeti novouspostavljenu funkciju američkog koordinatora za veštačku inteligenciju, uz zadržavanje položaja direktora Nacionalne obaveštajne službe.

Uloga Klejtona

Klejton će, zajedno sa još nekoliko zvaničnika, predvoditi novoformiranu kancelariju, čiji je cilj, prema Trampovim rečima, da SAD ostanu svetski lider u oblasti „superinteligencije“, tehnologije za koju pojedini stručnjaci ocenjuju da bi mogla imati veći uticaj od industrijske revolucije i interneta, navodi američki "Politico".

U vođenju kancelarije sa Klejtonom će učestvovati predsednik Federalne trgovinske komisije Endru Ferguson, podsekretar odbrane za istraživanje i inženjering Emil Majkl i direktor Kancelarije za upravljanje kadrovima Skot Kupor.

Četvorica zvaničnika odgovaraće direktno Trampu i šefici njegovog kabineta Suzi Vajls.

Tramp je funkciju koordinatora za veštačku inteligenciju najavio prošlog meseca, u vreme rastuće zabrinutosti u Vašingtonu i Silicijumskoj dolini da se "AI" modeli razvijaju prebrzo i da bi mogli izmaći ljudskoj kontroli.

Tramp je tada rekao da SAD neće „ni na koji način ometati ili gušiti“ razvoj industrije veštačke inteligencije, iako je Bela kuća od tada preduzela mere za sprovođenje novih dobrovoljnih smernica za kompanije koje razvijaju "AI".

Klejton, koji je u avgustu potvrđen na funkciju direktora Nacionalne obaveštajne službe, sada dobija ovlašćenje da kao zvaničnik na nivou člana vlade učestvuje u oblikovanju politike cele administracije prema tehnologiji koja bi mogla da utiče na sve delove američke privrede, pojašnjava "Politico".

Povećan uticaj vojske

Direktor Nacionalne obaveštajne službe formalno je glavni savetnik predsednika za obaveštajna pitanja i rukovodi američkim obaveštajnim aparatom vrednim više od 80 milijardi dolara.

Ta služba nadgleda budžete i koordinira rad 17 drugih obaveštajnih agencija.

Klejtonova nova funkcija omogućava vojsci i obaveštajnoj zajednici snažan uticaj na nacionalnu politiku u oblasti veštačke inteligencije.

(Tanjug)

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