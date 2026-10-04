Nova kancelarija, poznata kao "SIF", koordiniraće saradnju savezne vlade sa potrošačima, organizacijama od javnog interesa i verskim grupama, pružaocima usluga kritične infrastrukture i tehnološkim kompanijama, objavio je Tramp na društvenoj mreži "Truth Social".

– "SIF" ima zadatak da koordinira napore savezne vlade kako bi Amerika nastavila da predvodi svet u superinteligenciji – napisao je Tramp.

Foto: Office/APAImages/Shutterstock Editorial/RS/MPI/Capital pictures/Profimedia

 

Tramp je naveo da će Klejton preuzeti novouspostavljenu funkciju američkog koordinatora za veštačku inteligenciju, uz zadržavanje položaja direktora Nacionalne obaveštajne službe.

Uloga Klejtona

Klejton će, zajedno sa još nekoliko zvaničnika, predvoditi novoformiranu kancelariju, čiji je cilj, prema Trampovim rečima, da SAD ostanu svetski lider u oblasti „superinteligencije“, tehnologije za koju pojedini stručnjaci ocenjuju da bi mogla imati veći uticaj od industrijske revolucije i interneta, navodi američki "Politico".

U vođenju kancelarije sa Klejtonom će učestvovati predsednik Federalne trgovinske komisije Endru Ferguson, podsekretar odbrane za istraživanje i inženjering Emil Majkl i direktor Kancelarije za upravljanje kadrovima Skot Kupor.

Pročitajte još

Da li je Kina "ukrotila" Ameriku? Jedna slika govori mnogo

Da li je Kina "ukrotila" Ameriku? Jedna slika govori mnogo

18:23

Istorijski potez u SAD: Demokrate prave novi politički blok

Istorijski potez u SAD: Demokrate prave novi politički blok

22:45

Tramp objavio njegov broj: Sve zbog pomeranja sata

Tramp objavio njegov broj: Sve zbog pomeranja sata

20:18

Ko će biti sledeći predsednik Amerike?

Ko će biti sledeći predsednik Amerike?

19:56

Četvorica zvaničnika odgovaraće direktno Trampu i šefici njegovog kabineta Suzi Vajls.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CNN (@cnn)

Tramp je funkciju koordinatora za veštačku inteligenciju najavio prošlog meseca, u vreme rastuće zabrinutosti u Vašingtonu i Silicijumskoj dolini da se "AI" modeli razvijaju prebrzo i da bi mogli izmaći ljudskoj kontroli.

Tramp je tada rekao da SAD neće „ni na koji način ometati ili gušiti“ razvoj industrije veštačke inteligencije, iako je Bela kuća od tada preduzela mere za sprovođenje novih dobrovoljnih smernica za kompanije koje razvijaju "AI".

Klejton, koji je u avgustu potvrđen na funkciju direktora Nacionalne obaveštajne službe, sada dobija ovlašćenje da kao zvaničnik na nivou člana vlade učestvuje u oblikovanju politike cele administracije prema tehnologiji koja bi mogla da utiče na sve delove američke privrede, pojašnjava "Politico".

Povećan uticaj vojske

Direktor Nacionalne obaveštajne službe formalno je glavni savetnik predsednika za obaveštajna pitanja i rukovodi američkim obaveštajnim aparatom vrednim više od 80 milijardi dolara.

Ta služba nadgleda budžete i koordinira rad 17 drugih obaveštajnih agencija.

Klejtonova nova funkcija omogućava vojsci i obaveštajnoj zajednici snažan uticaj na nacionalnu politiku u oblasti veštačke inteligencije.

(Tanjug)

"To se dešava kada imate na klupi gubitnika iz Splita!" Bivši fudbaler Dinama isprozivao Slavena Bilića
Sport

"To se dešava kada imate na klupi gubitnika iz Splita!" Bivši fudbaler Dinama isprozivao Slavena Bilića

Janik Siner saopštio loše vesti!
Sport

Janik Siner saopštio loše vesti!

BONUS VIDEO

#SAD vesti #Sjedinjene Američke Države vesti #Donald Tramp vesti #Donald Tramp najnovije vesti #Donald Tramp vesti 2026 #Sjedinjene Američke Države najnovije vesti #SAD vesti 2026 #Donald Tramp najnovije vesti 2026 #SAD najnovije vesti #SAD najnovije vesti 2026 #Sjedinjene Američke Države najnovije vesti 2026 #Sjedinjene Američke Države vesti 2026 #superinteligencija #DŽej Klejton
Komentari 0
УСТАШЕ У ПАНИЦИ: Вучић је за Србију набавио застрашујуће оружје! (ВИДЕО)

USTAŠE U PANICI: Vučić je za Srbiju nabavio zastrašujuće oružje! (VIDEO)