Tim predlogom saveznog zakona letnje računanje vremena postalo bi trajno, što znači da se satovi više ne bi pomerali dvaput godišnje. U opširnoj objavi, u kojoj je podelio i senatorov broj, Tramp tvrdi da upravo Koton blokira usvajanje zakona.

– Svi vi u Arkanzasu, Tom Koton, moj prijatelj, koči jedan vrlo važan zakon. Zove se Zakon o zaštiti sunčeve svetlosti, ili jednostavnije, Zakon protiv pomeranja satova dvaput godišnje – napisao je Tramp.

– Tom iz nekog razloga zaustavlja zakon, a u Senatu je to vrlo lako učiniti – dovoljan je samo jedan glas. Predlog bi trebalo da prođe sa velikom podrškom obe stranke. Zato, svi u Arkanzasu, državi koju volim i u kojoj sam pobedio tri puta, poslednji put sa 34 procentna poena razlike, recite Tomu da to REŠI! Foto: Daniel Torok/White House/Zuma Press/Profimedia

Tramp objavio njegov broj mobilnog telefona

Tramp je tvrdio da „niko ne želi da gubi vreme i dvaput godišnje namešta satove“. Dodao je i kako je „sunce popodne bolje nego rano ujutro“.

Nakon što je nabrojao prednosti zakona, Tramp je zamolio „sjajne ljude Arkanzasa“ da poruče svom senatoru kako bi to bila „VELIKA dvostranačka POBEDA za američki Senat i za Ameriku“.

Zatim je pozvao građane da „nazovu Toma na mobilni telefon“ i objavio broj za koji tvrdi da pripada senatoru.

Koton, sa druge strane, tvrdi da bi trajno letnje računanje vremena moglo da dovede do većih rizika za putnike na posao i decu tokom zimskih meseci.

Satovi bi trebalo da se pomere unazad 1. novembra u dva sata ujutru po lokalnom vremenu, kada će se vreme vratiti na jedan sat. To znači da će Amerikanci te noći spavati sat duže ili imati dodatni sat za proslave Noći veštica.

Ujedno, to znači i da će sunce tokom zime zalaziti ranije.

Predstavnički dom zakon je izglasao u julu, ali je predlog i dalje na čekanju u Senatu. Senat je trenutno na pauzi i ne zaseda do 6. novembra.

(Index.hr)

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