Bivša američka ministarka državne bezbednosti, Kristi Noem, koju su mediji prozvali "ICE Babrikom", razvodi se od Brajona Noema nakon 34 godine braka, prema sudskim dokumentima iz Južne Dakote. Zahtev za razvod je podnela Noem, kojoj je predsednik Donald Tramp dao otkaz u martu, piše ABC News.

Kao razlog razvoda navela je nepomirljive razlike. Dokumente za razvod braka je u aprilu potpisao njen advokat, ali su oni sudu podneseni u ponedeljak. Zbog brakorazvodnog postupka, skladno zakonima Južne Dakote, za stranke važi privremeni nalog o zabrani prilaska. Heather Diehl / Getty images / Profimedia

U javnost isplivale skandalozne fotografije

Razvod dolazi nakon niza skandala u centru kojih se našao Brajon, s kojim Kristi ima troje dece i nekoliko unučadi. Naime, strani mediji nedavno su otkrili da je Noem vodio dvostruki život dok se njegova bivša supruga bavila pitanjima nacionalne bezbednosti i upravljala jednom od najvažnijih federalnih agencija. Brajon je istovremeno komunicirao s modelima iz fetiš zajednica i davao vrtoglave novčane iznose za to.

U javnost su isplivale fotografije koje su razotkrile Brajona kao cross-dressera (najčešće muškarca koji nosi žensku odeću). Na njima je nosio ogromne veštačke grudi i roze pantalonice, a fotografije je slao ženama, uz poruke prožete seksualnim aluzijama. Druga fotografija prikazivala je Noema u uskim zelenim helankama i belom topu, takođe s velikim grudima. Na obe fotografije se jasno moglo videti njegovo lice.

Daily Mail je došao do stotinu poruka koje uključuju tri žene, a u središtu se našla i tzv. "bimbofication" scena, specifična niša unutar onlajn sveta za odrasle. Noem je aktivno učestvovao u navedenim zajednicama i otvoreno govorio o svojim fantazijama i fetišima.

NEW: Former DHS Secretary Kristi Noem files for divorce from her husband Bryon just months after he was exposed for his “bimbofication” fetish, citing irreconcilable differences. https://t.co/6VkUQY35VG — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) September 29, 2026

Brajon je modele obasipao pohvalama na račun njihovih hirurški preoblikovanih tela, a u razgovorima je priznao da "žudi za ogromnim, zaista ogromnim, apsurdno velikim grudima".U porukama je iznosio nedolične komentare o svom braku s Kristi, što je posebno zabrinjavalo stručnjake za nacionalnu bezbednost koji su naveli da bi zbog njegovog ponašanja Kristi mogla da bude podložna uceni.

Takođe, poruke su otkrile da su modeli u više navrata tražili novac od Noema tokom 14 meseci dok je njegova supruga vodila najveću saveznu agenciju za sprovođenje zakona u zemlji. Putem aplikacija Cash App i PayPal je poslao najmanje 25.000 dolara svojim internet poznanicima. Međutim, kada bi njegove uplate kasnile ili izostajale, razgovori bi se brzo pretvorili u svađu. Jedna od žena bila je toliko ljuta da je informacije o njegovom ponašanju objavila na društvenim mrežama, ali kasnije je tu objavu izbrisala.

Noem nije negirao da je vodio eksplicitne razgovore niti da je delio svoje fotografije na kojima je bio odeven kao žena. Međutim, negirao je da je iznosio nepromišljene komentare o supruzi, te da je mogao da ugrozi nacionalnu bezbednost izloživši je opasnosti od ucene.

CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Slao je poruke prostitutkama

Nedugo nakon što su fotografije obišle svet, priča se nastavila kada su otkrivene Brajonove poruke koje je slao prostitutki. Posebno se isticala patetična, seksualno nabijena poruka koju je poslao ženi imena Šaj Sotomejor, s kojom je nekoliko godina imao tajne onlajn sastanke.

Sotomejor je tokom gostovanja u podkastu "UNCLOSETED with Spencer Macnaughton" rekla da joj se Brajon javio i u maju, te navodno napisao: "Bio sam stvarno nevaljao dečko". To je usledilo nakon što je Daily Mail objavio skandalozne fotografije. Šaj je dodala da joj je Noem usred drame napisao da je ušao u program rehabilitacije zbog zavisnosti od "bimbofikacije".

Procurila poruka koju je osramoćeni suprug moćne Amerikanke slao prostitutki: "Bio sam nevaljao".

MAGAt, Shield Maiden for the Americas, and former Homeland Security Secretary Kristi Noem is divorcing her husband of 34 years, Bryon "Big Titties" Noem, following a recent online controversy involving his sexual fetishes. According to family members, Bryon has moved out of the family ranch, though official court documents have not yet been publicly filed. — MAGAts_Exposed (@MAGAts_Exposed) July 11, 2026

"Očito ste jako bolesni. Treba vam pomoć", navodno mu je odgovorila, a zatim poslala račun od 4500 dolara koje joj je Brajon navodno dugovao za usluge. "Ili ne zna kada treba odustati... ili mu je ovo pravi problem", poručila je ona, dodavši da je Noem na nju potrošio vrtoglavih 45 hiljada dolara u periodu od devet godina. Sotomejor je rekla i da se Noem nije bojao posledica ako bude uhvaćen.

"Svaki put kad bih razgovarala s njim i pomislila: ‘Hej, znaš, ljudi bi mogli da nas otkriju’, znaš, jer je pričao o susretu uživo... On bi rekao: ‘Ne zanima me.’ Jednostavno ga nije bilo briga za posledice", rekla je ona.

This voluptuous woman was on Bryon Noem's payroll for services rendered. Her name is Dominatrix Shy Sotomayor. I know what you're thinking. But her nom de guerre is Dominatrix Wise Latina Sotomayor. 😏 https://t.co/8OcguxliGB — vbspurs (@vbspurs) April 15, 2026

Brak su im obeležile glasine o aferi

Kristi i Brajon upoznali su se u srednjoj školi, a venčali su se 1992. godine. Zajedno su dobili troje dece, ćerke Kesidi i Kenedi i sina Bukera. NJihov brak se činio prilično skladnim sve dok se nisu pojavile spekulacije da je bivša ministarka imala dugogodišnju aferu s bliskim savetnikom Korijem Levandovskim. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Noem je negirala tu aferu, a suprug joj je u to vreme pružio podršku. Tako ju je nedavno pratio na saslušanju u Kongresu na kojem se preispitivala njena agresivna politika sprovođenja imigracionih zakona. Međutim, njegovo pojavljivanje se strahovito izjalovilo kad je demokratska zastupnica iz Kalifornije, Sidni Kamlager-Dav, upitala Kristi: "Jeste li imali seksualne odnose s Korijem Levandovskim?‘ Noem nije negirala niti potvrdila tvrdnje, već je žestoko odgovorila:

"Šokirana sam što se u ovom odboru spuštamo na taj nivo i iznosimo tabloidne gluposti."

(Jutarnji.hr)

BONUS VIDEO: