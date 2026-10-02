Odgovarajući na pitanje da li neutralni status Ukrajine i dalje ostaje među ciljevima Rusije, Putin je odgovorio potvrdno.

– Da. Zato što je Ukrajina, stičući nezavisnost, usvojila deklaraciju. Želim to da podsetim. Na osnovu te deklaracije dobila je nezavisnost. U deklaraciji piše da je ona neutralna država – rekao je Putin, prenosi agencija „RIA Novosti“. Foto: Sergey Bobylev/Sputnik/Profimedia

Prema njegovim rečima, potrebno je prestati sa optužbama da Rusija ne želi pregovore i uzeti u obzir „realnosti koje se formiraju na terenu“.

– Potrebno je samo prestati optuživati Rusiju da ne želi te pregovore i, polazeći od realnosti koje se formiraju na terenu, donositi odgovorne odluke, kako sama Ukrajina, tako i sponzori na Zapadu – pre svega danas u Evropi – rekao je Putin.

On je naglasio da Rusija trenutno ne vidi spremnost ukrajinske strane da obustavi borbena dejstva.

Govoreći o mogućem sadržaju budućeg sporazuma, Putin je rekao da bi, ukoliko Ukrajina i njeni zapadni partneri prihvate uslove prihvatljive za Rusiju, bilo bolje okončati borbe i postići dogovore i u humanitarnoj sferi.

– Ako se oni slože sa uslovima koji su prihvatljivi i za Rusiju, onda je verovatno bolje prekinuti ova teška dešavanja, izbeći dodatne gubitke sa obe strane i postići dogovore i u humanitarnoj sferi, koja se odnosi i na ruski jezik i na druga pitanja – rekao je Putin.

On je naglasio da, prema stavu Moskve, pitanje teritorija nije jedini, niti ključni element sukoba.

– Nije stvar u tom komadu teritorije. Stvar je u ljudima. Potrebno je da stvorimo uslove ne za primirje, već za dugotrajan mir, za dugu istorijsku perspektivu – rekao je Putin.

On je naveo da je u avgustu prošle godine, tokom razgovora sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Enkoridžu na Aljasci, Moskva prihvatila određene predloge Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa Ukrajinom.

– U Enkoridžu su nam izneti određeni predlozi. Rekao sam: „Treba razmisliti“, a u Enkoridž sam došao i rekao da smo saglasni sa predlozima SAD. Nismo u Enkoridžu razgovarali o našim predlozima, već o predlozima Sjedinjenih Država, i ja sam došao da kažem da smo saglasni – objasnio je ruski predsednik.

Govoreći o bezbednosnim garancijama, Putin je rekao da su one potrebne, ne samo Ukrajini, već i Rusiji.

„Napredujemo u Donjecku, mogli bismo znatno ranije da preuzmemo kontrolu“

Ruski predsednik je rekao da bi ruske snage, prema procenama Moskve, mogle znatno ranije da preuzmu kontrolu nad preostalim delom teritorije samoproglašene tzv. Donjecke Narodne Republike nego što procenjuju ukrajinske i evropske vlasti.

– Mi smatramo da će se to dogoditi mnogo ranije, imajući u vidu tempo napredovanja naših trupa – rekao je Putin.

Prema njegovim rečima, Rusija je tokom septembra stavila pod kontrolu 1.301 kvadratni kilometar teritorije u zoni borbenih dejstava.

Putin je takođe rekao da je Rusija bila spremna za nastavak pregovora sa Ukrajinom još 21. septembra, ali je optužio Kijev da je uoči izbora u Rusiji pokušao da izvede napade na rusku teritoriju.

On je naveo da je tokom izborne kampanje i napada na biračka mesta poginulo šest članova izbornih komisija.

Putin je poručio da Rusija ne vodi politiku osvajanja teritorija.

– Mi nikoga ne napadamo i ništa ni od koga ne oduzimamo – rekao je ruski predsednik.

„Posle NATO operacije u Jugoslaviji u svetu počeo razgovor sa pozicije sile“

Govoreći o odnosima Rusije i Zapada, Putin je ocenio da deo evropskih zemalja želi da oslabi Rusiju.

– Mnogi u Evropi žele da dokrajče Rusko carstvo, kojeg odavno više nema, ali oni toga, izgleda, nisu svesni – rekao je Putin.

Putin je sinoć ocenio da je nakon vojne operacije NATO protiv Jugoslavije u svetu počeo da preovlađuje pristup zasnovan na poziciji sile.

– Svaki sledeći korak je potom bio oblik pritiska silom – vojnog, ekonomskog ili finansijskog. Sve je to razgovor sa pozicije sile – rekao je Putin na plenarnoj sednici Međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“, govoreći o posledicama NATO operacije protiv Jugoslavije, prenosi „RIA Novosti“.

Putin je, takođe, rekao da vodeće evropske zemlje trenutno zauzimaju agresivniji stav prema Rusiji nego SAD.

Prema njegovim rečima, SAD nastoje da doprinesu okončanju sukoba, dok pojedine evropske zemlje, zbog ekonomskih prilika i unutrašnjih političkih okolnosti, podstiču agresivno ponašanje prema Rusiji i stvaranje novih kriza između Rusije i Evrope.

Plenarna sednica XXIII godišnjeg zasedanja Međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“ održana je u Moskvi, u Nacionalnom centru „Rusija“. Putinovo obraćanje i razgovor sa učesnicima trajali su oko tri i po sata.

(Tanjug)

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