Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je u ponedeljak izvršnu uredbu kojom se broj pripadnika oružanih snaga te zemlje povećava za 15.500 ljudi, čime ukupna snaga trupa narasta na 1,55 miliona aktivnih vojnika.

To je objavio "Moskou tajms" koji podseća da je Putin nekoliko puta povećavao broj vojnog osoblja od početka rata u Ukrajini, tačnije od februara 2022. godine. Foto: Sergey Bobylev/Sputnik/Profimedia

U Putinovom dekretu od ponedeljka ne objašnjava se razlog za najnovije povećanje.

Ukupni broj pripadnika ruske vojske, računajući aktivni i rezervni sastav, kao i civile, sada iznosi 2.441.630 ljudi.

Kristina Kormilitsyna/Sputnik/Profimedia, Kuzma/Alamy/Profimedia

Putin je poslednji put naredio delimičnu mobilizaciju rezervista u septembru 2022. godine, a u međuvremenu je odbacivao tvrdnje o novoj mobilizaciji kao "dezinformacije".