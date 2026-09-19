Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) je u subotu po drugi put uspešno upotrebila novi ukrajinski dron-presretač protiv ruskog drona "Geranj-5" sa mlaznim pogonom, tvrdi predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Foto: Depositphotos/Oleksandr_Gusev

 

 

- Danas smo bili svedoci druge uspešne upotrebe novog ukrajinskog drona-presretača. Pripadnici SBU su uspešno pogodili ruski dron "Geranj-5" sa mlaznim pogonom - napisao je Zelenski na društvenim mrežama, a preneo "Ukrinform".

Zelenski je primio izveštaj od načelnika SBU Aleksandra Poklada o rezultatima operacija vojne kontraobaveštajne službe usmerenih na suzbijanje pretnje koju predstavljaju ruski dronovi sa mlaznim pogonom.

 

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Oružane snage Ukrajine trenutno na bojnom polju testiraju četiri perspektivna modela dronova-presretača, dizajniranih za obaranje takvih ruskih bespilotnih letelica. Istovremeno, još desetak ukrajinskih proizvođača testira sopstvene modele.

Rusi tvrde: "Geranj hara Ukrajinom"

Sa druge, ruske strane, stižu izveštaji o uspesima na frontu postignutim pomoću dronova na mlazni pogon. Kako se navod u moskovskim izveštajima, ruska vojska je dronovima "Geranj" izvela udare na tri logistička centra koja se koriste za potrebe Oružanih snaga Ukrajine u Odeskoj i Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije i potkrepilo te tvrdnje snimcima.

Kako prenose "RIA Novosti", dva centra pogođena su u Dačnom i Usátovu u Odeskoj oblasti, a još jedan u Komunaru u Harkovskoj oblasti. U njima se po pisanju moskovskih medija nalazila vojna oprema i materijalna sredstva za vojne potrebe.

 

 

Tokom dana na meti se našao i tanker sa gorivom i mazivima u luci Černomorsk.

- Kao odgovor na napade protivnika, ruska vojska izvodi udare po vojnim objektima. Trupe koriste udarne bespilotne letelice i dalekometno visokoprecizno oružje, sposobno da uništi bilo koji cilj na celoj teritoriji Ukrajine - poručili su iz ruske vojske.

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