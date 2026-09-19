Američki Pentagon je obavestio Kongres da je rat SAD sa Iranom koštao američku vladu 45,1 milijardu dolara, navela su dva izvora koja imaju saznanja o tome, prenosi CNN.

Pentagon je naveo da su troškovi rata do 3. septembra iznosili 43,6 milijardi dolara, uz dodatnih 1,5 milijardi dolara za povećane troškove goriva, naveli su izvori.

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Međutim, ta procena ne predstavlja konačan obračun troškova rata, jer ne obuhvata troškove popravke oštećenih vojnih baza i objekata, niti detaljan pregled indirektnih troškova vojnih operacija, koji su zakonodavci tražili od Pentagona.

Nova procena Pentagona premašuje procenu Kongresne kancelarije za budžet (CBO) od 38 milijardi dolara, koliko je rat trebalo da košta SAD zaključno sa 1. avgustom. 

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Pentagon je u julu procenio da su dotadašnji troškovi rata iznosili 37,5 milijardi dolara. CBO je, takođe, naveo da njegova procena ne uključuje troškove popravke oštećenih američkih objekata, dok se najveći deo ukupnih izdataka odnosio na municiju. 

Kancelarija je procenila da će rat nakon 1. avgusta SAD koštati dodatnih dve do tri milijarde dolara mesečno, uz veće troškove u periodima intenziviranja borbi. CBO je, takođe, upozorio Kongres da bi rat mogao da doprinese povećanju inflacije u prvom tromesečju 2027. godine.

(Tanjug)

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