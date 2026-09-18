Novo groblje u Kaluđerici, čiju je izgradnju u potpunosti finansiralo iz sopstvenih sredstava JKP "Pogrebne usluge" Beograd, od danas je u funkciji, izjavio je v.d. direktora tog preduzeća Vladan Đukić.

- Groblje Kaluđerica je jedanaesto groblje u nadležnosti JKP "Pogrebne usluge" Beograd. Prostire se na 8,15 hektara, a prostor je predviđen za sahranjivanje do 30.000 osoba. U narednom periodu planirana je i izgradnja kaseta rozarijuma i kolumbarijuma - rekao je Đukić.

On je na predstavljanju novog groblja u Kaluđerici, naveo da će se na ovom groblju sahranjivati preminula lica koja su imala prebivalište na teritoriji opštine Grocka, odnosno u Kaluđerici, Vinči, Leštanima, Boleču, Grockoj, Vrčinu i Zaklopači, kao i sa dela teritorije opštine Zvezdara i iz Velikog Mokrog Luga. Foto: Tanjug/Oliver Bunić

- Funkcionisanje ovog groblja biće od izuzetnog značaja ne samo za stanovnike dela opštine Grocka i dela opštine Zvezdara, već i za sve sugrađane - rekao je Đukić.

Prema njegovim rečima, određen broj izgrađenih grobnica na groblju Kaluđerica građani mogu zakupiti bez obzira na prebivalište i već postoji značajno interesovanje.

Đukić je dodao i da će građani na ovom groblju, osim zakazivanja sahrana i izbora pogrebne opreme, moći da uplate naknade za zakup, uređenje i održavanje površina groblja, kao i da ugovore kamenorezačke radove i koriste druge usluge. Foto: Tanjug/Oliver Bunić

Precizirao je i da je prva faza izgradnje groblja završena i obuhvatila je infrastrukturne radove, onosno celokupan kompleks groblja je kompletno ograđen, položena je hidrotehnička mreža neophodna za fukcionisanje upravne zgrade sa hladnjačom i kapelom, a montirane su i javne česme i izgrađene prilazne saobraćajnice.

- Nove saobraćajnice su u funkciji prilaznih puteva koji vode direktno do upravne zgrade sa haladnjačom i kapelom, kao i do samih parcela, vezujući se na postojeći parking prostor koji je izgrađen u prethodnom periodu - kazao je on.

Naglasio je i da je na početku kompleksa izgrađena i privedena nameni upravna zgrada sa kapelom, koja čini funkcionalnu celinu koja obuhvata administrativni prostor i kapelu za ispraćaj.

U sklopu objekta, kako je dodao obezbeđen je i javni toalet za posetioce, a ispred samog objekta nalazi se ispraćajni plato, koji omogućava nesmetano okupljanje građana tokom obreda.

- Kompletno su izgrađene tri parcele sa grobnim mestima za redovno sahranjivanje, kao i dve parcele u okviru prve faze izgradnje sa grobnicama Il, IV i V reda - kazao je v.d.direktora.

Đukić je naveo da su trenutno u toku radovi na izgradnji pratećeg objekta, odnosno cvećare sa prodavnicom pogrebne opreme, čijim se završetkom kako je naglasio, usluga za posetioce kompletno zaokružuje.

On je najavio da se u narednim fazama planira dalje širenje prostora za sahranjivanje, izgradnja novih grobnih mesta, dodatnih kolovoznih konstrukcija i prateće podzemne i nadzemne infrastrukture, kao i ozelenjavanje i pejzažno uređenje prostora, uključujući formiranje drvoreda.

- Nastavićemo dalje da gradimo, ovo je tek početak. Oko 30.000 sugrađana će moći da se sahrani ovde, ali to nam je za 15 do 20 godina. Međutim, mi nismo u prilici da razmišljamo samo na 10 i 15 godina, mi moramo sada da pripremamo teren i zbog toga sam ja i pokrenuo inicijativu da se izvrši eksproprijacija, da se još zemljišta pripoji JKP Pogrebne usluge - rekao je Đukić.

(Tanjug)

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