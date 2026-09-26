U obraćanju ruskim novinarima Putin je rekao da je Moskva bila spremna da nastavi pregovore s Kijevom nakon što prođu parlamentarni izbori, ali da je Ukrajina tokom njih napala Moskvu i pogodila birališta.

Ruski predsednik rekao je da je Ukrajina ta koja je pokrenula napade te da će sada za to morati da plati cenu, prenosi Rojters.

"Oni su ti koji su započeli. Svugde, na svakom ratištu. Jesu li to igračke, dečja igra?"

Foto: Alexander Kazakov/Zuma Press/Profimedia

 

'Treba ih primorati da osete ruske osvetničke udare'

"Stoga ih treba primorati da osete ruske osvetničke udare i shvate da nikakve provokativne akcije, nikakvo raspirivanje situacije radi ostvarivanja rezultata neće upaliti. Samo sebi pogoršavaju situaciju."

Dodao je da upravo takvi postupci stoje iza ukrajinskih poziva na prekid vatre i nastavak pregovora.

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Foto: GROK veštačka inteligencija/Iks

 

"Svi su oni na stolu. Sve je moguće", rekao je.

"No, nakon svega što su učinili, ipak ćemo morati pažljivo da razmislimo o tome kako moramo da odgovorimo."

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