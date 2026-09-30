Baron Tramp, 20-godišnji sin predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, navodno je ušao u vezu sa devojkom koju je upoznao na fakultetu, a više medija izveštava da su njih dvoje u vezi već više od godinu dana i to daleko od očiju javnosti.

LJubav na fakultetu

Iako se ne zna mnogo o dotičnoj devojci, Baron je prvu godinu studija proveo na "Stern School of Business" Univerziteta NJujork, koja se nalazi u kampusu u Grinič Vilidžu. Nije živeo u studentskom domu, već je putovao do fakulteta iz Tramp kule na Menhetnu. Foto: Mandel NGAN/AFP/Profimedia

U oktobru 2024. godine, tata Donald se pojavio u jednom podkastu i odgovarao na pitanja o ljubavnom životu svog sina, priznajući tada da nije siguran da je Baron "još stigao dotle", dodajući: "Mislim da još nije imao devojku".

Međutim, u septembru 2026. godine potvrđeno je da je Baron prešao u kampus škole u Vašingtonu, gde će provesti najmanje jedan semestar kako bi bio bliže majci i ocu. Nije poznato da li je i dalje u vezi sa tom devojkom, prenosi "Hello".

Prva devojka na Floridi

Interesovanje za Baronov ljubavni život počelo je kada je tiktokerka po imenu Medi rekla da je Baron bio njen "prvi dečko" dok su zajedno pohađali srednju školu.

Objavila je video sa snimcima na kojima su ona i Baron zajedno i tvrdila da su raskinuli kada se Baron preselio kako bi pohađao školu "St. Andrews Potomac" u Virdžiniji. Foto: ANGELA WEISS/AFP/Profimedia

Baron je ranije povezivan i sa drugim "devojkama", uključujući Saru Kler i manekenku Klaru DŽouns, koja je dve godine starija od njega.

Baronova velika ličnost

Iako Baron više voli da se drži podalje od očiju javnosti i dugo je opisivan kao "stidljiv i povučen", čini se da to više nije slučaj. Baron je 2025. godine govorio o svom ocu tokom večere u Mar-a-Lagu, a gosti su bili impresionirani njegovom smelošću.

Američki preduzetnik Patrik Bet-Dej prisustvovao je događaju, zajedno sa Tomom Elsvertom i glumcem i komičarem Vinsentom Ošanom.

Oni su prepričavali ono čemu su prisustvovali u jednoj epizodi podkasta, prisećajući se kako su gledali "Barona kako vodi večeru pričama, zabavom, svime", i to punih 90 minuta bez prekida.

- Nikada nisam video Toma da se ovako jako smeje sat i po vremena - rekao je Patrik. Foto: Profimedia

Vinsent je bio zadivljen tinejdžerskom sposobnošću da zadrži pažnju publike i rekao je:

- Ima 18 godina. Duhovit je, pametan, urnebesan. Bio je pametan u politici. On je u fazonu "Znate, svi će se uvek svađati. Postoji levica. Postoji desnica."

Vinsent je rekao da Baron ima "dobru glavu na ramenima". Takođe je bio označen kao: "Oštar, smešan, sarkastičan i žilav".

"Čudak" na kampusu.

Baronova prva godina u NJujorku nije bila uobičajena prva godina za studente. Izveštaji su tvrdili da nije mogao da stekne prijatelje ili da uživa u normalnom životu jer ga je obezbeđenje pratilo 24/7 i da je ulazio i izlazio iz zgrade kroz garaže i tajna vrata. Foto: Profimedia

Kaja Voker, tadašnja predsednica Republikanaca sa njujorškog univerziteta, rekla je u intervjuu iz 2025. godine da je Baron bio "čudak" koji "samo ide na čas, ide kući". Drugi studenti su tvrdili da su ga pozvali da gleda košarkaške utakmice i iako je bio zainteresovan, nikada nije potvrdio planove.

(Telegraf)

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