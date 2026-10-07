„Drago mi je što sa vama negujem dobro prijateljstvo i otvaram novo poglavlje u razvoju odnosa između naše dve zemlje“, napisao je Kim, prenela je Korejska centralna novinska agencija (KCNA), prenosi Jonhap.

„Nepokolebljiva politika vlade DNR Koreje i moj čvrst izbor jeste da pridajemo značaj sveobuhvatnom strateškom partnerstvu i savezništvu sklopljenom sa bratskom Ruskom Federacijom, kao i da stalno širimo i razvijamo zajednički rad“, naveo je Kim.

DNR Koreja je skraćenica za Demokratsku Narodnu Republiku Koreju, zvanični naziv Severne Koreje. Foto: Sergei BOBYLYOV / AFP / Profimedia

Kim je takođe obećao „nepromenljivu podršku“ Putinu i Rusiji. Rekao je da je uveren da će „sveti rat pravde ruskog naroda“, čiji je cilj odbrana suvereniteta, bezbednosnih interesa i teritorijalnog integriteta zemlje, biti okončan pobedom.

Kim je istakao i svoju ličnu povezanost sa Putinom, započevši pismo rečima „moj najdraži prijatelju“, a završivši ga porukom: „Srdačno te grlim, moj dragi druže.“

Severna Koreja i Rusija produbile su međusobne odnose od juna 2024. godine, kada su dvojica lidera potpisala sporazum o uzajamnoj odbrani, čime su postavljeni temelji za vojnu podršku Severne Koreje Rusiji u ratu protiv Ukrajine.

BONUS VIDEO: