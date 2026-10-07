„Drago mi je što sa vama negujem dobro prijateljstvo i otvaram novo poglavlje u razvoju odnosa između naše dve zemlje“, napisao je Kim, prenela je Korejska centralna novinska agencija (KCNA), prenosi Jonhap.

„Nepokolebljiva politika vlade DNR Koreje i moj čvrst izbor jeste da pridajemo značaj sveobuhvatnom strateškom partnerstvu i savezništvu sklopljenom sa bratskom Ruskom Federacijom, kao i da stalno širimo i razvijamo zajednički rad“, naveo je Kim.

DNR Koreja je skraćenica za Demokratsku Narodnu Republiku Koreju, zvanični naziv Severne Koreje.

Foto: Sergei BOBYLYOV / AFP / Profimedia

 

Kim je takođe obećao „nepromenljivu podršku“ Putinu i Rusiji. Rekao je da je uveren da će „sveti rat pravde ruskog naroda“, čiji je cilj odbrana suvereniteta, bezbednosnih interesa i teritorijalnog integriteta zemlje, biti okončan pobedom.

Kim je istakao i svoju ličnu povezanost sa Putinom, započevši pismo rečima „moj najdraži prijatelju“, a završivši ga porukom: „Srdačno te grlim, moj dragi druže.“

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