Ruski predsednik Vladimir Putin prisustvovao je juče, 2. oktobra, vojnoj vežbi na Uralskim planinama, u kojoj su učestvovale trupe iz Kine i nekoliko drugih zemalja.
Putin je posetio vojni poligon u Čeljabinskoj oblasti kako bi posmatrao završnu fazu vežbe "Centar-2026".
Vežba je održana zajedno sa vežbom "Interakcija-2026", koju sprovode članice Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB), bezbednosnog saveza nekoliko bivših sovjetskih država kojim dominira Moskva.
Putin je rekao da u vežbi "Centar-2026" učestvuje 47.000 vojnika koji vežbaju odbijanje napada na 11 poligona i u Kaspijskom jezeru. Vežba je počela u ponedeljak i nastavlja se danas.
- Oko 6.000 vojnika iz Rusije i drugih zemalja učestvovalo je u završnoj fazi na poligonu Čebarkulski - rekao je Putin.
Dodao je da su delegacije iz 55 zemalja učestvovale kao posmatrači. Prema izveštajima ruskih medija, u vežbi učestvuju vojne jedinice iz Belorusije, Kirgistana i Tadžikistana, kao i vojnici iz Kine, Mongolije i Pakistana.