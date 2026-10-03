Ruski predsednik Vladimir Putin prisustvovao je juče, 2. oktobra, vojnoj vežbi na Uralskim planinama, u kojoj su učestvovale trupe iz Kine i nekoliko drugih zemalja.

Foto: Iks printskrin/@Reuters

Putin je posetio vojni poligon u Čeljabinskoj oblasti kako bi posmatrao završnu fazu vežbe "Centar-2026". Foto: Iks printskrin/@Reuters

Vežba je održana zajedno sa vežbom "Interakcija-2026", koju sprovode članice Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB), bezbednosnog saveza nekoliko bivših sovjetskih država kojim dominira Moskva.

Russian President Vladimir Putin observed military exercises in Russia's Chelyabinsk region in the Urals. He also spoke to foreign military officials and toured an exhibition displaying samples of Russia's newest weaponry pic.twitter.com/CeAqQ9xefU — Reuters (@Reuters) October 2, 2026

Putin je rekao da u vežbi "Centar-2026" učestvuje 47.000 vojnika koji vežbaju odbijanje napada na 11 poligona i u Kaspijskom jezeru. Vežba je počela u ponedeljak i nastavlja se danas.

Russian President Vladimir Putin oversees military exercises involving the Collective Security Treaty Organisation (CSTO) in Chebarkul, Russia. pic.twitter.com/TiXcFZKJlB — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) October 3, 2026

- Oko 6.000 vojnika iz Rusije i drugih zemalja učestvovalo je u završnoj fazi na poligonu Čebarkulski - rekao je Putin.

Vladimir Putin was shown the latest jet-powered variants of the Geran drone family, the Geran-4 and Geran-5, during a visit to the Chebarkul training ground in the Chelyabinsk region. pic.twitter.com/xKD7M9zsoR — Open Source Intel (@Osint613) October 2, 2026

Dodao je da su delegacije iz 55 zemalja učestvovale kao posmatrači. Prema izveštajima ruskih medija, u vežbi učestvuju vojne jedinice iz Belorusije, Kirgistana i Tadžikistana, kao i vojnici iz Kine, Mongolije i Pakistana.