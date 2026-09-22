Međutim, to ne znači da će svako ko ispuni taj uslov primati isti iznos penzije. Visina penzije prvenstveno zavisi od plate koju je osoba ostvarivala tokom radnog veka i broja prikupljenih penzionih bodova, navodi Nemačko penziono osiguranje.

Nemački penzioni sistem zasniva se na takozvanim penzionim bodovima. Radnik koji tokom jedne godine zaradi iznos jednak prosečnoj plati osiguranika ostvaruje jedan penzioni bod.

Za 2026. godinu prosečna godišnja bruto plata koja odgovara jednom bodu iznosi 51.944 evra. Vrednost jednog penzionog boda od 1. jula 2026. iznosi 42,52 evra mesečno, nakon povećanja penzija od 4,24 posto.

Ako je osoba pet godina zarađivala nemački prosek i svake godine ostvarila po jedan bod, ukupno bi prikupila pet bodova.

Izračun bi izgledao ovako: 5 penzionih bodova × 42,52 evra = 212,60 evra bruto mesečno. Reč je o okvirnom izračunu redovne starosne penzije, bez mogućih dodatnih povećanja ili umanjenja.

Manja plata znači i nižu penziju

Radnik koji je zarađivao manje od nemačkog proseka prikupio bi manje od jednog boda godišnje. Na primer, plata koja iznosi približno polovinu prosečne plate donela bi oko pola boda godišnje, pa bi nakon pet godina i iznos penzije bio približno upola manji.

S druge strane, natprosečna plata donosi više penzionih bodova, do zakonski propisanih ograničenja.

Zbog toga dve osobe s jednakim radnim stažom u Nemačkoj mogu imati značajno različite penzije ako su tokom rada ostvarivale različite plate.

Pet godina staža je uslov za pravo, a ne zagarantovani iznos

Nemačko penziono osiguranje navodi da je za redovnu starosnu penziju potrebno da ispunite dva osnovna uslova - dostići propisanu starostnu dobu za penzionisanje i imati najmanje pet godina osiguranja.

Dobna granica u Nemačkoj postepeno se povećava sa 65 na 67 godina. Za osobe rođene 1964. godine i kasnije redovna dob za odlazak u penziju iznosi 67 godina.

Pet godina rada, dakle, predstavlja minimalni uslov za ostvarivanje prava, ali ne i garanciju određenog iznosa penzije.

Konačna visina penzije zavisi od ukupnog broja prikupljenih bodova i vrednosti jednog boda u trenutku odlaska u penziju.

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(Oslobođenje.ba)