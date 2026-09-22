Litvanija ima planove za evakuaciju zbog pretnji iz Rusije, ali se „neće predati" u slučaju napada, rekao je Mindaugas Sinkevičijus, premijer ove baltičke države za Bi-Bi-Si.

Litvanci se osećaju „konstantno ugroženo" od Rusije, najviše zbog ulaska dronova u vazdušni prostor te zemlje, ispričao je za emisiju „NJuznajt" (Newsnight).

Naveo je da će se, ukoliko dođe do napada, „uzvratiti udarac i pružiti otpor".

Ipak, napomenuo je da postoje planovi za „različite scenarije", navodeći kao primer „nesmetano" izvlačenje starijih ljudi iz gradova, uz izbegavanje saobraćajnih gužvi.

Litvanija, članica NATO, deli kopnenu granicu sa ruskom enklavom Kalinjingrad.

- Razmatramo različite scenarije, od kojih se o nekima ne govori javno. Suočavamo se sa konkretnim pretnjama, ne svakodnevno, ali se sa njima susrećemo i to je za nas realnost - rekao je Sinkevičijus za Bi-Bi-Si. Foto: Depositphotos/aleksis15

Dodao je da je Velikoj Britaniji potrebna „promena načina razmišljanja" kada je reč o pristupu odbrani, ali je napomenuo da je Litvanija „bliže granici i bliže pretnji".

Ovo se dešava samo nedelju dana pošto što su piloti NATO lovaca oborili dron koji je ušao u vazdušni prostor Litvanije.

Iako poreklo drona nije potvrđeno, litvanski ministar odbrane Robertas Kaunas izjavio je za emisiju Newshour da je letelica došla iz pravca Belorusije - suseda Litvanije i ključnog saveznika Rusije. Foto: Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia

- Zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji litvanskih i italijanskih snaga, NATO je još jednom pokazao spremnost da zaštiti vazdušni prostor. Ujedinjeni smo i danonoćno posvećeni odbrani svakog pedlja teritorije NATO - rekao je Ves Striting, britanski ministar odbrane.

Moskva nije komentarisala ovaj incident.

Upadi vojnih dronova postali su sve učestaliji širom Evrope od početka rata u Ukrajini. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

Stanovnici Vilnjusa, glavnog grada Litvanije, u maju su morali da potraže sklonište pošto je aktivirano upozorenje zbog drona, što je dovelo do privremene obustave vazdušnog i železničkog saobraćaja.

NATO avioni su u više navrata poletali kako bi oborili zalutale ukrajinske dronove koji su ove godine ušli u vazdušni prostor susednih baltičkih zemalja - Estonije i Letonije.

Ukrajina je za pojavu ovih zalutalih dronova okrivila rusko elektronsko ratovanje, odnosno tehnologiju dizajniranu da menja putanje leta ukrajinskih dronova.

Litvanija, Estonija i Letonija su se pridružile NATO 2004. godine, čime su prihvatile odredbu Člana 5, koja nalaže da se „oružani napad na jednu članicu NATO smatra napadom na sve članice".

Bi-Bi-Si

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