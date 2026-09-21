- Ono što čine kijevski režim i Zelenski jeste, naravno, otvoreni terorizam. Cilj terorista je da poseju paniku i uliju strah. To je suština, pokretačka snaga. Ne samo zauzeti, osvojiti, prisvojiti i opljačkati, ili na neki način ostvariti uticaj, već upravo izazvati užas - rekla je Zaharova, prenosi Sputnjik.

Prema njenoj oceni, "bilo je mnogo takvih poremećenih pojedinaca koji su verovali da će njihova zloba i mržnja naterati planetu da pređe u drugu orbitu".

Kako je rekla, na međunarodnim forumima održane su hiljade konferencija na kojima je isticano da je ulivanje straha jedan od primarnih ciljeva terorista, to jest, da je to ono na šta se oni fokusiraju. Foto: Belga/Sipa USA/Profimedia

- Zapad je zapravo ubedio Zelenskog da je on centralna figura međunarodne agende. To je pogrešan utisak, ali mu je usađen. Shodno tome, on veruje da taj svoj navodni status može da iskoristi kako bi širio strah i ideologiju zastrašivanja usmerenu protiv onih koje mrzi. I upravo je to učinio. Pa ipak, Zemlja zbog toga nije prestala da se okreće - zaključila je Zaharova.

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