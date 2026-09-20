Svet mora da prizna poraz Kijeva da bi sačuvao Ukrajinu kao državu. Ovo mišljenje je izrazio bivši američki obaveštajac Skot Riter na Jutjubu.

„Ukrajina je izgubila... Što pre svet to prizna, veće su šanse da Ukrajina ostane održiva nacionalna država nakon sukoba“, rekao je on.

Ranije je ministar finansija SAD Skot Besent izjavio da bi Ukrajina mogla da doživi istu sudbinu kao Nemačka, koja je izgubila Drugi svetski rat. Foto: GROK veštačka inteligencija/Iks

Upitan nedavno o izgledima NATO alijanse u eventualnom ratnom sukobu sa Rusijom, Riter je ocenio da bi NATO-ova infrastrukutra komandovanja i kontrole bila onesposobljena već prvog dana.

- Snage NATO-a su dve decenije delovale u vazdušnom prostoru u kojem nisu bile izložene ozbiljnoj protivvazdušnoj odbrani, bacajući navođenu municiju, ali je taj sistem doživeo neuspeh kada je primenjen protiv Irana, gde 39 dana operacija nije dovelo do odlučujućeg rezultata. Pored toga, države članice NATO-a pate od ozbiljne operativne nespremnosti. Na primer, Nemačka ne može da podigne u vazduh 80 odsto svojih aviona zbog nedostatka održavanja i obuke. Borbeni avioni F-16 prebačeni Ukrajini bili su avioni kojima je istekao radni vek i koji su zahtevali potpunu obnovu - ocenio je Riter i dodao:

Foto: Depositphotos/dikobrazik/patera_

- NATO takođe nema neophodne isturene vazdušne baze, dovoljno prostora za parkiranje aviona, skladišta goriva i rezerve municije, a sve to bilo bi uništeno prvog dana rata. Ruski presretači velikog dometa takođe bi ugrozili avione tankere za dopunjavanje goriva u vazduhu.

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