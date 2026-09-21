U prijavi podnetoj Odboru za etiku Predstavničkog doma u četvrtak, 17. septembra, do koje je došao list "Colorado Times Recorder", navodi se da je ova 39-godišnja kongresmenka imala odnose sa troje zaposlenih u Predstavničkom domu koji su bili pod njenim direktnim nadzorom.

U prijavi, u kojoj se kao osobe sa kojima je Bobert imala afere navode bivša direktorka za okrug Klaris Navaro Raclaf, šefica kabineta za okrug Rejven Finegan i bivši šef kabineta DŽefri Smol, tvrdi se da je ova republikanka prekršila pravilo Predstavničkog doma koje članovima zabranjuje stupanje u seksualne odnose sa sopstvenim osobljem.

Pored toga, u prijavi se navodi da je Navaro, bivša poslanica u Predstavničkom domu Kolorada, primila isplatu od 200.000 dolara koju je organizovala Bobert, kako bi je sprečila da podnese sopstvenu prijavu zbog kršenja etičkih pravila.

U izjavi za magazin "People" portparol Loren Bobert odbacio je optužbe, ocenivši ih kao "neosnovane".

- Kongresmenka Loren Bobert odbacuje ove optužbe kao potpuno lažne i u njima nema ni trunke istine - rekao je portparol.

Lauren Boebert’s revealing bikini pics show off a massive secret tattoo https://t.co/d8dbsxMXb4 pic.twitter.com/vSSCq5xRKj — New York Post (@nypost) August 16, 2024

- Ovo nije ništa drugo do politički motivisan potez osmišljen da manipuliše etičkim postupkom, privuče pažnju medija, ukalja njen ugled i stvori sadržaj namenjen mamljenju klikova.

- Optužbe dolaze od aktiviste koji već dugo reciklira senzacionalističke tvrdnje, uključujući brojne neosnovane optužbe za koje je prethodnim proverama utvrđeno da su lažne - dodao je portparol.

Pritužbu je podneo Dejvid Viler iz organizacije "American makrakeres", pozivajući se na anonimne izvore.

Prema pisanju lista "Times Recorder", u pritužbi se opisuju sastanci održani u Raclafovoj kancelariji, u vozilu koje je platila izborna kampanja, kao i u hotelskim sobama o trošku kampanje.

Navodi se da je isplata od 200.000 dolara izvršena u martu 2025. godine, nakon što je Raclaf napustila posao i, navodno, rekla Bobertovoj da će podneti sopstvenu pritužbu zbog kršenja etičkih pravila. Raclaf je u izjavi za ovaj medij iz Kolorada odbacila optužbe, ocenivši ih kao "potpuno lažne i klevetničke".

- Ove optužbe na moj račun su potpuno lažne, klevetničke i krajnje apsurdne. U tim navodima nema apsolutno nimalo istine - izjavila je ona.

Odbor Predstavničkog doma za etička pitanja još nije najavio da će razmatrati ove navode.

Kongresmenku iz tabora Donalda Trampa godinama prate teške afere.

Zbog nje je u slučaju Epstajn ispitanja bivša državna sekretarka Hilari Klinton, jer je Loren Bobert prosledila fotografiju podkasteru bliskom pokretu MAGA. Foto: Javno vlasništvo/Vikipedija

NJen najstarijeg od četiri sina Tajler, takođe, često je na stranicama crne hronike. Nedavno je uhapšen u policijskoj akciji protiv seksualnog zlostavljanja dece, koja uključuje iznudu i snimke maloletnih devojčica.

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