U prijavi podnetoj Odboru za etiku Predstavničkog doma u četvrtak, 17. septembra, do koje je došao list "Colorado Times Recorder", navodi se da je ova 39-godišnja kongresmenka imala odnose sa troje zaposlenih u Predstavničkom domu koji su bili pod njenim direktnim nadzorom.
U prijavi, u kojoj se kao osobe sa kojima je Bobert imala afere navode bivša direktorka za okrug Klaris Navaro Raclaf, šefica kabineta za okrug Rejven Finegan i bivši šef kabineta DŽefri Smol, tvrdi se da je ova republikanka prekršila pravilo Predstavničkog doma koje članovima zabranjuje stupanje u seksualne odnose sa sopstvenim osobljem.
Pored toga, u prijavi se navodi da je Navaro, bivša poslanica u Predstavničkom domu Kolorada, primila isplatu od 200.000 dolara koju je organizovala Bobert, kako bi je sprečila da podnese sopstvenu prijavu zbog kršenja etičkih pravila.
U izjavi za magazin "People" portparol Loren Bobert odbacio je optužbe, ocenivši ih kao "neosnovane".
- Kongresmenka Loren Bobert odbacuje ove optužbe kao potpuno lažne i u njima nema ni trunke istine - rekao je portparol.
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- Ovo nije ništa drugo do politički motivisan potez osmišljen da manipuliše etičkim postupkom, privuče pažnju medija, ukalja njen ugled i stvori sadržaj namenjen mamljenju klikova.
- Optužbe dolaze od aktiviste koji već dugo reciklira senzacionalističke tvrdnje, uključujući brojne neosnovane optužbe za koje je prethodnim proverama utvrđeno da su lažne - dodao je portparol.
Pritužbu je podneo Dejvid Viler iz organizacije "American makrakeres", pozivajući se na anonimne izvore.
Prema pisanju lista "Times Recorder", u pritužbi se opisuju sastanci održani u Raclafovoj kancelariji, u vozilu koje je platila izborna kampanja, kao i u hotelskim sobama o trošku kampanje.
Navodi se da je isplata od 200.000 dolara izvršena u martu 2025. godine, nakon što je Raclaf napustila posao i, navodno, rekla Bobertovoj da će podneti sopstvenu pritužbu zbog kršenja etičkih pravila. Raclaf je u izjavi za ovaj medij iz Kolorada odbacila optužbe, ocenivši ih kao "potpuno lažne i klevetničke".
- Ove optužbe na moj račun su potpuno lažne, klevetničke i krajnje apsurdne. U tim navodima nema apsolutno nimalo istine - izjavila je ona.
Odbor Predstavničkog doma za etička pitanja još nije najavio da će razmatrati ove navode.
Kongresmenku iz tabora Donalda Trampa godinama prate teške afere.
Zbog nje je u slučaju Epstajn ispitanja bivša državna sekretarka Hilari Klinton, jer je Loren Bobert prosledila fotografiju podkasteru bliskom pokretu MAGA.
NJen najstarijeg od četiri sina Tajler, takođe, često je na stranicama crne hronike. Nedavno je uhapšen u policijskoj akciji protiv seksualnog zlostavljanja dece, koja uključuje iznudu i snimke maloletnih devojčica.