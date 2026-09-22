Veliki požar izbio je danas oko 13.45 sati na Velikoj plaži u Ulcinju. Vatrogasci su brzo izašli teren i pokušavali da stave vatru pod kontrolu, dok je gašenje otežavao jak vetar koji je širi požar.

Foto: RTCG printskrin

 

 

Prema informacijama crnogorskih medija, vatra je zahvatila i plažu "Cabo beach", gde je izgorela polovina plažnog mobilijara. 

Restoran na kupalištu je spašen.

Foto: RTCG printskrin

 

 

U pomoć ulcinjskim vatrogascima stigle su ekipe iz Bara i Budve.

Izgoreli su suncobrani, ležaljke, baldahini na pomenutom kupalištu.

Foto: RTCG printskrin

 

 

Vatrogasci iz Budve angažovani su na zaštiti plaže "Havana", dok ekipe iz Bara čuvaju plažu "Koral".

(RTCG)

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