Prva dama SAD, Melanija Tramp, otkrila je detalje menija za večerašnju državnu večeru priređenu u čast kineskog predsednika Si Đinpinga, u sklopu njegovog samita sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući.

Foto: Liu Bin/Xinhua News/Profimedia

 

 

Kulinarski koncept osmišljen je tako da spoji američke sastojke s suptilnim kineskim uticajima i time poveže tradicije dveju zemalja. Večeru otvara zdravica uz vino "Schramsberg Blanc de Noirs" - isto ono kojim su Ričard Nikson i DŽoj Enlaj nazdravili u Pekingu 1972. godine tokom istorijske "Zdravice za mir", događaja koji je okončao decenije izolacije i neprijateljstva između SAD i Kine.

Meni obuhvata:

  • Predjelo: Prefinjeni, baršunasti velute od žute tikvice, poslužen uz šumske pečurke dinstane sa svežim začinskim biljem i hrskava pančeta.
  • Glavno jelo: Svež brancin u upečatljivoj korici od prepečenog susama, sa hrskavim bebi bok čojem i pečenim patlidžanom blago karamelizovanog ukusa.
  • Desert: Francuski krem od vanile obogaćen sladoledom od meda iz same Bele kuće, uz franžipan od oraha i konfi od višnje.

Foto: Blueee/Alamy/Profimedia

 

 

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U muzičkom delu programa nastupa klasični tenor Kristofer Makio, koji je pevao i na inauguraciji 2025. godine, uz pratnju vojnih orkestara Američkog marinskog korpusa i Vojske SAD.

Dekoracijom dominira crvena boja zbog svog dubokog značaja u kineskoj kulturi. Prostor krasi crvena tekstilna dekoracija, urne prepune crvenog cveća i čuveni servis "Regan" - formalni porcelan od 4.370 komada sa crvenim detaljima, koji je 1981. godine naručila Nensi Regan.

Foto: Li Xiang/Xinhua News/Profimedia

 

 

Iz kancelarije prve dame poručuju da svi ovi detalji spajaju kinesku umetnost i američku tradiciju u duhu bezvremenske elegancije Bele kuće.

(Kurir/Skaj njuz)

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