Kineski zvaničknik sleteo je avionom kompanije Er Kina u 17:39 po lokalnom vremenu. Počasna straža u svečanim uniformama krenula je prema avionu i postavila se s obe strane crvenog tepiha.

Si i Peng izašli su iz aviona, a dva para su se rukovala. Kratko su razgovarali pre nego što su krenuli niz crveni tepih i pozirali fotografima. Dva bombardera B-1 preletela su iznad njih dok je orkestar svirao američku himnu, navodi Bi-Bi-Si i pojašnjava kako su ti avioni ključni deo američkog borbenog arsenala.

Ipak, mnogi su primetili Trampovu reakciju tokom preleta aviona. Dižući pogled prema bombarderima, Tramp je napravio nekoliko grimasa. NJima je, kako se čini, aludirao na to koliko su letelice zapravo glasne.

NJegov kineski kolega, koji je stajao tik do njega, takođe je pogledao avione, ali gotovo da nije ni promenio svoj izraz lica.

Trump and Xi react as a B-1 aircraft flies overhead. https://t.co/lsC8fIVIOD — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

„Smirenost protiv klauna“, „Sija nije briga“, „Si nije impresioniran“, „Ne možeš imati 'fotografiju za večnost' na kojoj američki predsednik pravi grimase pored kineskog lidera dok svira američka himna, samo zato što ti je neprijatno jer je avion bio bučan. Buka je dobra stvar“, neki su od komentara na društvenim mrežama na taj trenutak.

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