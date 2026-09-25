Zamolio je studente da zamisle situaciju u kojoj se Slovačkoj kaže da pripremi „5.000 ili 10.000 vojnika“ koji bi otišli negde da se bore „a da mi čak ni ne znamo protiv koga se bore, zašto, a ni zbog čega“.

Zatim se osvrnuo na član 5 Severnoatlantskog ugovora kojim je osnovan NATO, prema kojem se oružani napad na jednu članicu smatra napadom na sve članice.

- Ne želim da Slovačka bude deo bilo kakvog vojnog sukoba zbog nekakvog člana 5 - rekao je Fico i dodao:

- Da, mi smo u NATO-u. Cenimo to. Saradnja i ispunjavanje naših obaveza važni su nam. Ali kao premijer učiniću sve kako bih osigurao da Slovačka nikada ne bude uvučena u vojni sukob.

Te izjave izazvale su burne reakcije slovačke opozicije, kao i prepirku s Petrom Pavelom, predsednikom susedne Češke i bivšim predsednikom Vojnog odbora NATO-a.

- Ako neko kaže da mu je drago što je član NATO-a, ali nije spreman da se uključi ako je neko drugi napadnut, onda nije razumeo reč solidarnost - rekao je predsednik Pavel. Foto: Profimedia/LADISLAV KŘIVAN/MAFRA Petr Pavel

Fico je odgovorio kako razume da bi Pavel, kao bivši NATO general, želeo da ratuje, dok on sam više voli mir.

Strah slovačkog premijera od šireg rata dele mnogi Evropljani, ali u njegovoj domovini je oštro kritikovan.

- Zar on nije premijer? Nije li on vođa zemlje? Ne bi li trebalo da vodi ljude umesto da izražava strah? - upitao je bivši slovački ministar spoljnih poslova Miro Vlahovski, danas saradnik Instituta GLOBSEC.

- Moje pitanje za njega kao premijera jeste - u redu, čak i ako je situacija toliko loša kao što kažete, ono što želim da čujem od vas jeste kako je zemlja pripremljena. Šta ste učinili za pripravnost? Ko će nam priskočiti u pomoć u slučaju da budemo napadnuti? - rekao je Vlahovski za Dojče vele (DV).

Na pitanje bi li Ficove izjave mogle da naude položaju Slovačke među njenim saveznicima, Vlahovski je odgovorio: „To se već dogodilo.“

Foto: Ožana Jaroslav/ČTK/Profimedia

Analitičari vide jasnu političku pozadinu Ficovih izjava. Slovački premijer sledeće godine će se suočiti s neizvesnom borbom za ponovni izbor. Neki analitičari smatraju da Fico pokušava da preotme glasove krajnje desnoj stranci Republika, koja je izričito neprijateljski nastrojena prema NATO-u i EU i protivi se vojnoj podršci Ukrajini.

Vlahovski je Ficovu retoriku uporedio s retorikom bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana i sadašnjeg češkog premijera Andreja Babiša, koji su sami sebe predstavljali kao zagovornike mira.

Babiš je bio žestoko kritikovan tokom svoje neuspešne predsedničke kampanje 2023. godine nakon što je tokom televizijske debate doveo u pitanje vojnu pomoć Češke NATO saveznici Poljskoj ako ona bude napadnuta.

Šta je član 5 NATO-a?

Oana Lungesku, saradnica Kraljevskog instituta za odbrambene studije i bivša portparolka NATO-a, naglasila je u razgovoru za DV da je član 5 Severnoatlantskog ugovora „najozbiljnije obećanje koje jedna zemlja može da da drugoj“.

Ipak, podsetila je da je njegova glavna svrha odvraćanje, odnosno uveravanje potencijalnog agresora da će se sukobiti sa celim savezom, a ne samo s jednom članicom.

- Ovde je reč o solidarnosti, zajedničkom delovanju, jačanju odvraćanja i stoga izbegavanju rata. NATO je odbrambeni savez. Nije ofanzivni savez. - rekla je. Foto: Beata Zawrzel/Zuma Press/Profimedia

Ni pozivanje na član 5 ne bi automatski značilo slanje vojnika svake članice u borbu, rekla je. Severnoatlantski savet, u kojem su zastupljene sve članice, procenio bi napad i konsenzusom odlučio predstavlja li on situaciju iz člana 5. Glas Slovačke bi pritom bio ravnopravan glasu njenog 31 partnera, rekla je.

Nakon postizanja konsenzusa, svaka zemlja bi zatim pomogla napadnutoj saveznici preduzimanjem mere koju smatra potrebnom što bi, ali ne i nužno, moglo da uključuje upotrebu oružane sile.

Član 5 je aktiviran samo jednom, nakon napada na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. godine. Lungesku je podsetila na jedan od prvih odgovora NATO-a: slanje nadzornih aviona AVAKS u patrolu američkim nebom i pomoć u sprečavanju novog napada.

Istakla je da Slovačka već ima koristi od iste solidarnosti koju je Fico, čini se, doveo u pitanje. Zemlja je domaćin multinacionalnoj borbenoj jedinici NATO-a uspostavljenoj nakon početka rata Ukrajini, sa osobljem iz nekoliko saveznica zajedno sa slovačkim vojnicima.

NJena svrha je odvraćanje napada na Slovačku. Foto: Kirill Makarov/Panthermedia/Profimedia

„Upravo ono što Putin želi“

Za bivšeg slovačkog ministra odbrane Jaroslava Nada opasnost leži u tome da se dopusti da taj strah određuje politiku prema Ukrajini.

- To je upravo ono što Vladimir Putin želi - rekao je Nad, koji je bio ministar odbrane od 2020. do 2023. godine, a sada je lider neparlamentarne opozicione stranke Demokrati.

- On želi da građani u EU i NATO veruju da bi, ako zemlje EU i NATO nastave da podržavaju Ukrajinu, ta eskalirajuća situacija mogla da dovede do Trećeg svetskog rata ili nečeg sličnog - rekao je Nad za DV. Foto: Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia

On je bio na dužnosti kada je Slovačka donela odluku da Ukrajini preda celu svoju flotu starih borbenih aviona MiG-29. Ficova vlada kasnije je zatražila krivičnu istragu o toj predaji - tužioci su zaključili slučaj, utvrdivši da nije počinjen nikakav zločin.

- Čak i kada sam bio ministar odbrane, to sam čuo ne samo od običnih ljudi nego i od nekih ministara za stolom - da ne bi trebalo da pomognemo Ukrajini ovom ili onom opremom ili municijom, jer bi to moglo da stvori tešku situaciju u smislu eskalacije prema Rusiji - nastavio je.

- Ništa se od toga nije dogodilo - piše Dojče vele.

BONUS VIDEO: