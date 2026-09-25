Nekoliko ljudi u Berlinu je ozbiljno otrovano, a muškarac (42) je preminuo nakon što je konzumirao gumene bombone za koje se veruje da sadrže THC.

Berlinski zavod za zdravstvo izdao je vanredno upozorenje o opasnim slatkišima. Vlasti istražuju tri povezana slučaja i sumnjaju da su sve žrtve prethodno jele bombone sa THC-om.

Najteži zabeleženi slučaj dogodio se 22. septembra u berlinskom okrugu Nojkeln.

Službe hitne pomoći pronašle su muškarca (42) sa srčanim zastojem u ulici Kinicer u 10:26 časova. Foto: AI Gemini/ilustracija

- Reanimacija je sprovedena, ali nažalost nije bila uspešna. Telo preminulog je predato berlinskoj policiji - rekao je portparol nadležne službe za "Bild". Postoje naznake da je i ovaj čovek konzumirao sumnjive gumene bombone pre smrti.

Četiri dana ranije na istoj adresi u okrugu Fridrihshajn prijavljena su dva slučaja.

Vatrogasci su prvo reagovali u ulici Milenštrase u 10:43 časova kod žene (30) sa teškim mentalnim oštećenjem.

Prema prvim informacijama, ona je takođe jela THC bombone. Nešto više od sat vremena kasnije, na istu adresu stigla je hitna pomoć koja je pronašla muškarca (40) sa identičnim simptomima.

Sumnja na sintetičke opijate u slatkišima

Svi incidenti su prijavljeni Berlinskom zdravstvenom zavodu. NJegova portparolka Dorte Arnold potvrdila je za "Bild" da je bilo nekoliko slučajeva u kojima su ljudi imali "različite stepene trovanja sa kliničkom slikom opioidnog toksidroma" nakon konzumiranja THC bombona.

Simptomi odgovaraju trovanju opioidima kao što su fentanil, heroin, morfijum, oksikodon ili metadon. Tipični znaci uključuju oštećenje ili gubitak svesti, sporo i plitko disanje i zenice sužene do veličine glave čiode. U najtežim slučajevima može doći do respiratornog zastoja i smrti.

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Arnold je dodao da je Kancelarija za zdravstvo odmah upozorila gradske okruge, klinike i savetovališta o opasnostima takvih proizvoda. Još nije tačno utvrđeno o kojoj supstanci se radi.

Prema pisanju "Bilda", dvoje preživelih pacijenata uspešno je lečeno naloksonom. To je lek koji poništava dejstvo opioida i može brzo da zaustavi respiratornu depresiju koja ugrožava život.

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