"Nisam nijednog drugog kancelara videla da toliko često plače", rekla je Lau u razgovoru za švajcarski radio SRF, navodeći da Merc posebno emotivno reaguje kada je reč o deci.

Prema njenim rečima, Merc je zaplakao tokom posete jevrejskoj gimnaziji u Berlinu, kada su mu učenici rekli da zbog straha razmišljaju o tome da skinu Davidovu zvezdu.

"On se toga ne stidi", rekla je Lau.

Ona je podsetila i da je Merc bio vidno dirnut tokom govora 2025. godine o sudbini Ukrajinaca u ratu sa Rusijom, kao i prilikom ponovnog otvaranja sinagoge u Minhenu. Foto: Rekomaa/Lehtikuva/Shutterstock Editorial/Profimedia

Lau je navela i primer susreta Merca sa članovima Unije lezbejki i homoseksualaca CDU, kojima se, kako je rekla, kancelar izvinio zbog ranijih uvredljivih komentara. Prema njenim rečima, on je tada priznao da ih je povredio i ocenio da je to bila "velika greška".

Ipak, biografkinja navodi da deo birača Merca doživljava sasvim drugačije. Prema njenim rečima, kancelar se često percipira kao arogantan i snishodljiv.

Lau je njegov javni nastup uporedila sa izvršnim direktorom koji se posle dve nedelje odmora vraća u kancelariju, ugleda kutije od pice i kaže zaposlenima da je "dosta uživanja".

Ona smatra da kod većine birača ne postoji osećaj da je Merc "jedan od nas", iako kancelar, prema njenim rečima, poseduje izraženu sposobnost empatije u situacijama u kojima se ne oseća lično napadnutim. Foto: Michael Brandt/AFP/Profimedia

Biografkinja nemačkog kancelara ocenila je da se Hrišćansko-demokratska unija (CDU) nalazi u jednoj od najtežih kriza u svojoj istoriji, dok se sam Merc suočava sa ozbiljnim problemima poverenja javnosti.

Lau je rekla da CDU, koju prati više od 25 godina, nikada ranije nije videla u tako lošem stanju.

"CDU živi od osećaja da je prirodna vladajuća stranka. Kada joj zemlja odgovori: 'Ne, niste, može i bez vas', onda je to egzistencijalna kriza", rekla je Lau.

Lau je dodala da Merc nije imao prethodno izvršno iskustvo, pošto nikada nije bio pokrajinski premijer niti gradonačelnik. Prema njenim rečima, to je značajno jer se rukovođenje institucijama i izgradnja konsenzusa razlikuju od političkog delovanja izvan izvršne vlasti.

Ona je takođe rekla da Merc ima sklonost ka veoma odlučnim izjavama, bez dovoljno pažnje prema njihovoj praktičnoj izvodljivosti, i tvrdila da je pri izboru saradnika više vodio računa o lojalnosti nego o stručnosti.

Govoreći o političkoj situaciji u Nemačkoj, Lau je ocenila da je društvo trenutno "nervozno i uznemireno" i da će za očuvanje političke stabilnosti biti potrebno dodatno zalaganje.

(Kurir)

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