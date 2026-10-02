Pozdrav "Pomaže Bog", na koji se tradicionalno odgovaralo sa "Bog ti pomogao", nekada je bio svakodnevni deo govora među srpskim narodom. Vremenom je, međutim, počeo sve ređe da se koristi, dok su se u svakodnevnom govoru ustalili pozdravi poput "dobro jutro", "dobar dan" i "dobro veče".

Ipak, prema hrišćanskom tumačenju, "Pomaže Bog" nije samo uobičajena forma pozdravljanja pri susretu sa drugim čovekom, već izraz koji nosi dublju poruku. U njemu se, između ostalog, može prepoznati jedna od osnovnih ideja hrišćanstva - briga i ljubav prema bližnjem.

Otac Goran Panjkov objasnio je na svom profilu zašto ovaj pozdrav ima posebno značenje i zbog čega bi, prema njegovim rečima, trebalo češće da ga koristimo.

"Ne želiš mu samo dobar dan"

Kada nekome kažemo "Pomaže Bog", ne želimo mu samo prijatan dan ili dobar susret. Prema objašnjenju oca Gorana, tim pozdravom čoveku želimo Božju pomoć onda kada mu ljudska pomoć nije dovoljna.

"Kada čoveku kažeš "Pomaže Bog", to mu ne želiš samo dobar dan. Tu mu želiš Božju pomoć, onda kada mu ljudska pomoć nije dovoljna", rekao je otac Goran Panjkov.

Ali u tom pozdravu, prema njegovim rečima, postoji još jedna važna poruka, piše Religija. On bi trebalo da podseti čoveka da i sam može biti onaj kroz koga će njegovom bližnjem biti pružena pomoć.

"Ali razmisli, možda si baš ti onaj čovek kroz koga Bog želi da pomogne tom čoveku", poručuje otac Goran.

"Pomaže Bog" ne bi trebalo da ostane samo na rečima

Upravo zbog toga ovaj pozdrav, prema njegovom tumačenju, ne bi trebalo samo izgovarati po navici. Ako nekome želimo Božju pomoć, onda bi ta želja trebalo da se vidi i u našem odnosu prema ljudima oko nas.

Pozdrav tako postaje i podsetnik na ličnu odgovornost prema bližnjem. Nije dovoljno samo izgovoriti određene reči, već je važno da ih prate i postupci.

"Zato nemoj samo da izgovaraš "Pomaže Bog". Potrudi se da svojim rečima i delima Bog zaista pomogne bližnjima", rekao je otac Goran Panjkov.

U tom smislu, "Pomaže Bog" može da se razume ne samo kao pozdrav, već i kao kratka poruka o veri, dobroti i spremnosti da budemo pomoć drugom čoveku onda kada mu je potrebna.

(Lepa i srećna)

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