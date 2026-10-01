Oktobar u kalendaru Srpske pravoslavne crkve donosi praznike posvećene Presvetoj Bogorodici, apostolima, mučenicima i srpskim svetiteljima. Među datumima koji imaju posebno mesto u životu vernika izdvajaju se Miholjdan, Pokrov Presvete Bogorodice, Tomindan, Srđevdan, Sveta Petka i Lučindan. Miholjske zadušnice ove godine obeležavaju se u subotu, 10. oktobra, i posvećene su molitvenom sećanju na upokojene.

U nastavku je crkveni kalendar za oktobar 2026. godine, odnosno pregled praznika i svetiteljskih spomena po danima. Svi navedeni datumi odnose se na građanski, gregorijanski kalendar.

Crkveni kalendar za oktobar 2026.

1. oktobar: Sveti Evmenije Gortinski; Sveta mučenica Ariadna

2. oktobar: Sveti mučenici Trofim, Savatije i Dorimedont; prenos moštiju Svetog Irineja, episkopa bačkog

3. oktobar: Sveti velikomučenik Jevstatije

4. oktobar: Sveti apostol Kodrat; odanije Vozdviženja Časnog krsta

5. oktobar: Sveti sveštenomučenik Foka; Sveti prorok Jona

6. oktobar: Začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja

Praznik Začeća Svetog Jovana Preteče i Krstitelja 2026. godine pada u utorak. Posvećen je događaju koji prethodi rođenju svetitelja koji će najaviti Hristov dolazak i krstiti ga u Jordanu. Prema jevanđeljskom svedočenju i crkvenom predanju, Jovanovi roditelji, Zaharija i Jelisaveta, dobili su dete u poznim godinama, posle dugog iščekivanja. Crkva ovim praznikom ističe Božju milost i značaj Jovanove uloge u istoriji spasenja. Foto: Vikipedija

7. oktobar: Sveta prvomučenica Tekla; Prepodobni Simon, Sveti kralj Vladislav i Prepodobni David Srpski

U sredu, 7. oktobra, uz Svetu prvomučenicu Teklu, proslavljaju se trojica svetitelja iz dinastije Nemanjića: Prepodobni Simon, Sveti kralj Vladislav i Prepodobni David. Simon je monaško ime kralja Stefana Prvovenčanog, dok je Prepodobni David pre monašenja bio knez Dimitrije. Ovaj dan povezuje sećanje na srpske srednjovekovne vladare sa njihovim mestom u crkvenom predanju i svetiteljskom nasleđu.

8. oktobar: Prepodobna Efrosinija; Prepodobni Sergije Radonješki

9. oktobar: Sveti apostol i jevanđelist Jovan Bogoslov

Sveti apostol i jevanđelist Jovan Bogoslov proslavlja se u petak, 9. oktobra. Bio je jedan od Hristovih apostola, a crkveno predanje vezuje za njega četvrto jevanđelje, tri poslanice i Otkrivenje. NJegov život i učenje posebno su povezani sa ljubavlju prema Bogu i bližnjima. Oktobarski praznik posvećen je njegovom upokojenju i razlikuje se od spomena koji se obeležava u maju.

10. oktobar: Sveti mučenik Kalistrat i ostali; Miholjske zadušnice

Miholjske zadušnice 2026. godine padaju u subotu, 10. oktobra, pred Miholjdan. To je dan molitve za upokojene, kada vernici odlaze na bogosluženje i parastos, donose žito za pomen i obilaze grobove svojih bližnjih. Paljenje sveća i uređivanje grobova prate molitveno sećanje, čiji je smisao vera u vaskrsenje i očuvanje duhovne zajednice sa preminulima. Depozitfoto: godongphoto

11. oktobar: Prepodobni Hariton Ispovednik; Sveti prepodobnomučenici medljanski iguman Serafim i monasi Avakum i Mardarije

12. oktobar: Prepodobni Kirijak Otšelnik – Miholjdan

Miholjdan se obeležava u ponedeljak, 12. oktobra, i posvećen je Prepodobnom Kirijaku Otšelniku. Ovaj svetitelj, rođen u Korintu, proveo je veliki deo života u monaškom podvigu u Palestini. Prema žitiju, bio je poznat po uzdržanju, molitvi i duhovnim savetima zbog kojih su mu dolazili brojni ljudi. U srpskom narodu Miholjdan je i krsna slava pojedinih porodica.

13. oktobar: Sveti sveštenomučenik Grigorije; Sveti Mihail Kijevski

14. oktobar: Pokrov Presvete Bogorodice; Sveti apostol Ananija; Prepodobni Roman Slatkopojac

Pokrov Presvete Bogorodice ove godine pada u sredu, 14. oktobra. Praznik je ustanovljen u spomen na Bogorodičino javljanje u Vlahernskoj crkvi u Carigradu, koje su, prema crkvenom predanju, videli Sveti Andrej Jurodivi i njegov učenik Epifanije. Bogorodica je prikazana kako se moli za narod i prostire svoj pokrov nad okupljenima. U središtu praznika je vera u njeno molitveno zastupništvo i zaštitu, a brojni hramovi posvećeni Pokrovu tog dana obeležavaju svoju slavu.

15. oktobar: Sveti sveštenomučenik Kiprijan i Sveta mučenica Justina; Prepodobni Andrej

16. oktobar: Sveti sveštenomučenik Dionisije Areopagit; Sveti Pajsije Janjevac, patrijarh srpski

17. oktobar: Sveti Jerotej Atinski; Sveti Stefan Štiljanović i Prepodobna Jelisaveta, odnosno Jelena Štiljanović

18. oktobar: Sveta mučenica Haritina; Sveti sveštenomučenik Dionisije

19. oktobar: Sveti apostol Toma – Tomindan

Tomindan, praznik Svetog apostola Tome, obeležava se u ponedeljak, 19. oktobra. Toma je bio jedan od dvanaestorice Hristovih apostola, poznat po jevanđeljskom događaju u kojem je najpre posumnjao u vaskrsenje, a potom, susrevši vaskrslog Hrista, ispovedio veru. Prema crkvenom predanju, propovedao je hrišćanstvo u Indiji, gde je i mučenički postradao. NJegov praznik u srpskom narodu slavi se i kao krsna slava. Foto: Vikipedija

22. oktobar: Sveti apostol Jakov Alfejev; Sveti despot Stefan Srpski – Slepi

23. oktobar: Sveti mučenici Evlampije i Evlampija; Prepodobni Amvrosije Optinski

24. oktobar: Sveti apostol Filip, jedan od sedmorice đakona; Prepodobni Teofan Načertani

25. oktobar: Sveti mučenici Tarah, Prov i Andronik; Sveti Kozma Majumski; nedelja Svetih otaca Sedmog vaseljenskog sabora

26. oktobar: Sveti mučenici Karp i Papil; Sveta mučenica Zlata Meglenska; Sveta mučenica Bosiljka Pasjanska

27. oktobar: Prepodobna mati Paraskeva – Sveta Petka

Praznik Prepodobne mati Paraskeve, poznate kao Sveta Petka, pada u utorak, 27. oktobra. Svetiteljka je rođena u Epivatu i život je posvetila molitvi, uzdržanju i podvigu. NJene mošti su tokom istorije prenošene u više gradova, a od 1641. godine nalaze se u Jašiju, u Rumuniji. Sveta Petka uživa veliko poštovanje među pravoslavnim vernicima, a njen praznik je i krsna slava brojnih porodica. Foto: SPC

28. oktobar: Sveti sveštenomučenik Lukijan; Prepodobni Jevtimije Novi

29. oktobar: Sveti mučenik Longin Sotnik

30. oktobar: Sveti prorok Osija; Sveti prepodobnomučenik Andrej Kritski

31. oktobar: Sveti apostol i jevanđelist Luka – Lučindan; Sveti Petar Cetinjski

Lučindan, praznik Svetog apostola i jevanđeliste Luke, obeležava se u subotu, 31. oktobra. Luka je pisac jednog od četiri jevanđelja i Dela apostolskih, a u crkvenom predanju poznat je i kao lekar i ikonopisac. Bio je saradnik apostola Pavla i učestvovao je u širenju hrišćanske vere. NJegov praznik mnoge porodice obeležavaju kao krsnu slavu. Foto: SPC

Istog dana kada i Lučindan, Crkva proslavlja Svetog Petra Cetinjskog, odnosno mitropolita Petra I Petrovića NJegoša. Živeo je krajem 18. i početkom 19. veka, a njegov rad obeležili su duhovno vođstvo, nastojanje da pomiri zavađene i učvrsti jedinstvo naroda. NJegov praznik ima posebno mesto u Cetinjskom manastiru i u duhovnom životu Crne Gore.

20. oktobar: Sveti mučenici Sergije i Vakho – Srđevdan

U utorak, 20. oktobra, proslavljaju se Sveti mučenici Sergije i Vakho, a praznik je u narodu poznat kao Srđevdan. Prema njihovom žitiju, bili su ugledni ljudi u službi rimskog cara, ali su zbog hrišćanske vere izgubili položaj i bili izloženi mučenju. Ostali su verni Hristu i postradali kao mučenici. Srđevdan je krsna slava pojedinih srpskih porodica, a svetitelji se poštuju kao primer istrajnosti u veri.

21. oktobar: Prepodobna Pelagija Palestinska; Prepodobna Taisa

(Blic žena)

BONUS VIDEO: