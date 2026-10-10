On je dodao da su Putin i Tramp razgovarali o velikim ekonomskim inicijativama, koji su uključivali i ruske zalihe dizel-goriva, prenosi TASS.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD je ranije danas, po nalogu Trampa izdala privremenu opštu licencu kojom se dozvoljava snabdevanje ruskim dizel gorivom svetskom tržištu.

Tramp i Putin postgli su dogovor o isporuci više miliona tona dizel-goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište, za šta je Tramp ocenio da će dovesti do brzog i značajnog pada cena tog energenta.

Foto: Alexander Kazakov/Zuma Press/Profimedia

 

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još 500.000 tona tokom novembra, a potom i milion tona u narednom periodu.

Reagujući na taj dogovor, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ocenio da "pokloni Putinu neće doneti mir ili bilo kakvu korist civilizovanom svetu'', a Rusija će se "odužiti daljim terorom i podlošću".

Pročitajte još

Putinova poruka Melaniji: Srž istorijskog dogovora s Trampom

Putinova poruka Melaniji: Srž istorijskog dogovora s Trampom

23:26

Zelenski kuka kad je video šta su Putin i Tramp dogovorili

Zelenski kuka kad je video šta su Putin i Tramp dogovorili

22:58

Zelenski ne skriva bes, žestoko udario po Amerikancim

Zelenski ne skriva bes, žestoko udario po Amerikancim

10:16

Kličko savetovao stanovnicima Kijeva da napuste grad

Kličko savetovao stanovnicima Kijeva da napuste grad

08:52

Foto: Liam McBurney/PA Images/Profimedia

 

Prema njegoviim rečima, dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate predstavlja investiciju u rat koji mora biti okončan, a ne nastavljen. U Rusiji su u septembru održani izbori za deveti saziv ruske Dume, pri čemu je najviše glasova osvojila Putinova Jedinstvena Rusija.

Tokom poslednjeg dana izbora, prema navodima ruskih vlasti, Ukrajina je pokrenula više teških napada dronovima.

Haos na meču Partizana: Stojković iznet na nosilima, otac uleteo na teren (VIDEO)
Sport

Haos na meču Partizana: Stojković iznet na nosilima, otac uleteo na teren (VIDEO)

Siner uhvaćen u doping prevari? Oglasio se Amerikanac, evo šta kaže
Sport

Siner uhvaćen u doping prevari? Oglasio se Amerikanac, evo šta kaže

BONUS VIDEO:

#Vladimir Putin #SAD vesti #Rusija vesti #Donald Tramp #rat u Ukrajini #Ukrajina vesti #Amerika vesti
Komentari 1
"УБИЋУ ТЕБЕ И СВЕ ОКО ТЕБЕ!" Језив напад симпатизера "студентске листе" на Дину Вучинић у Новом Саду

"UBIĆU TEBE I SVE OKO TEBE!" Jeziv napad simpatizera "studentske liste" na Dinu Vučinić u Novom Sadu