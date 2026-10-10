On je dodao da su Putin i Tramp razgovarali o velikim ekonomskim inicijativama, koji su uključivali i ruske zalihe dizel-goriva, prenosi TASS.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD je ranije danas, po nalogu Trampa izdala privremenu opštu licencu kojom se dozvoljava snabdevanje ruskim dizel gorivom svetskom tržištu.

Tramp i Putin postgli su dogovor o isporuci više miliona tona dizel-goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište, za šta je Tramp ocenio da će dovesti do brzog i značajnog pada cena tog energenta. Foto: Alexander Kazakov/Zuma Press/Profimedia

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još 500.000 tona tokom novembra, a potom i milion tona u narednom periodu.

Reagujući na taj dogovor, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ocenio da "pokloni Putinu neće doneti mir ili bilo kakvu korist civilizovanom svetu'', a Rusija će se "odužiti daljim terorom i podlošću".

Foto: Liam McBurney/PA Images/Profimedia

Prema njegoviim rečima, dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate predstavlja investiciju u rat koji mora biti okončan, a ne nastavljen. U Rusiji su u septembru održani izbori za deveti saziv ruske Dume, pri čemu je najviše glasova osvojila Putinova Jedinstvena Rusija.

Tokom poslednjeg dana izbora, prema navodima ruskih vlasti, Ukrajina je pokrenula više teških napada dronovima.

BONUS VIDEO: