Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko savetovao je stanovnicima glavnog grada Ukrajine da privremeno napuste grad zbog pojačanih ruskih napada, navodeći da ne poziva na potpunu evakuaciju.

On je rekao da je reč o preživljavanju i da savetuje stanovnicima Kijeva koji imaju prijatelje ili rođake van prestonice da razmotre privremeno preseljenje, prenosi Frans24.

"Svakog dana stižu novi izveštaji o uništenim zgradama, povređenima ili mrtvim ljudima, kako se granatiranje našeg grada intenzivira. Danas se radi o preživljavanju", naveo je Kličko. Foto: Ovsiannikova Yuliia/Ukrinform/ABACA/Abaca Press/Profimedia

On je naglasio da neće pozivati na potpunu evakuaciju Kijeva jer, kako je naveo, ruski predsednik Vladimir Putin upravo želi takav scenario da ukrajinski gradovi ostanu prazni i budu predati Rusiji.

Kličko je rekao da se u Kijevu pripremaju rezervni sisteme grejanja i da se skladišti gorivo, hrana i voda za piće za zimu.

On je upozorio da bi poremećaj vodovodne infrastrukture u Kijevu mogao da dovede do velike krize.

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