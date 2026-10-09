Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski optužio je SAD da nisu spremne da pomognu Ukrajini nakon što je u četvrtak u ruskom napadu bombama na istoku zemlje poginulo najmanje 30 ljudi, čime je broj poginulih u ruskim napadima u dva dana porastao na više od 70.

Nekoliko sati nakon što su u napadu na grad Kramatorsk pogođena dva autobusa, Zelenski je kritikovao napore Vašingtona da razvija ekonomske odnose sa Rusijom, dok istovremeno pokušava da posreduje u više od četiri godine dugom ratu. U jutarnjem napadu, koji je usledio dan nakon velikog ruskog napada dronovima i projektilima u kojem su desetine ljudi poginule širom Ukrajine, u središnjem gradu Priluki, oko 130 kilometara istočno od Kijeva, poginule su 22 osobe u stambenoj zgradi. U napadima širom Ukrajine u poslednja dva dana poginulo je 78 osoba, a 215 ih je ranjeno, rekao je Zelenski.

Obraćajući se novinarima u Prilukiju, ukrajinski čelnik pozvao je SAD da udovolji njegovim zahtevima za proširenjem ukrajinskog pristupa satelitskoj usluzi Starlink kako bi im pomogao u napadima na ruske lansere balističkih projektila, prenosi Rojters. Foto: CHIP SOMODEVILLA/Getty images/Profimedia

"Otvorite Starlink za Ukrajinu. Otvorili ste ga kada ste odgovarali Iranu... Vrlo sam otvoreno rekao – dajte nam ga, pomozite nam da obranimo naše nebo i dominiramo tamo. A onda će Putin sesti za pregovarački sto", rekao je u emotivnoj izjavi.

Ukrajina poslednjih meseci nastoji da preuzme inicijativu na ratištu od Rusije, čije je napredovanje ove godine usporilo, ali i dalje trpi sve brutalniji vazdušni rat koji vodi Moskva.

"Gde je onda istina, gde je iskrenost? Gde je zastoj?... To se zove nespremnost", rekao je, osvrćući se na tvrdnju američkog državnog sekretara Marka Rubija da je rat u "pat-poziciji" te da će Sjedinjene Države nastaviti da rade na postizanju rješenja. "Ne može se s jedne strane pregovarati sa Rusima o budućim ekonomskim projektima, a s druge strane govoriti da se nalazimo u nekoj vrsti... diplomatskog zastoja", dodao je Zelenski. Foto: Brendan Smialowski/AFP/Profimedia

Visoki ruski i američki zvaničnici, među kojima je i američki posebni izaslanik DŽared Kušner, razgovarali su o mogućnosti uključivanja američkog ulagača u gasovode Nord Strim kojima je ruski gas pre ruske invazije na Ukrajinu stizao u Nemačku, izvestio je Rojters u četvrtak. Ukrajinski pregovarači otputovaće u SAD u petak i subotu na razgovore, dodao je Zelenski, pozivajući američkog predsednika Donalda Trampa da pojača pritisak sankcijama na Rusiju.

U napadu na Kramatorsk, jednom od najvećih pojedinačnih ruskih napada ove godine, ranjeno je 18 ljudi. Moskva je negirala da gađa civile, ali redovno napada gradove projektilima i dronovima.

BONUS VIDEO: