Zdravstvene vlasti okruga Los Anđeles upozorile su danas stanovnike da izbegavaju kontakt sa divljim životinjama nakon što je u Vestlejk Vilidžu pronađen rakun zaražen besnilom, što bi mogao da bude prvi takav slučaj u tom području posle više od 50 godina.

Kako je saopštilo Odeljenje za javno zdravlje okruga Los Anđeles, bolesni rakun pronađen je u dvorištu jedne kuće, ali nije pokazivao agresivno ponašanje prema ljudima, koje se često povezuje sa besnilom, prenosi Los Angeles Times.

Nekoliko osoba koje su radile na gradilištu u blizini životinje, kao i jedan pas koji je uredno vakcinisan protiv besnila, mogli su da budu izloženi virusu. Četiri osobe primaju preventivnu terapiju nakon mogućeg izlaganja virusu, koja može da uključuje imunoglobulin protiv besnila i vakcinu, u skladu sa preporukama američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Pas je stavljen u karantin i, prema navodima nadležnih, dobro se oseća. Foto: Gemini/AI ilustracija

- Otkrivanje besnila kod rakuna važan je podsetnik da nikada ne treba dodirivati, hvatati ili hraniti divlje životinje, čak ni kada izgledaju zdravo - izjavio je zdravstveni zvaničnik okruga Los Anđeles Muntu Dejvis.

Besnilo je retka, ali ozbiljna bolest koja zahvata mozak ljudi i životinja. Virus se najčešće prenosi ujedom zaražene životinje, ali do infekcije može doći i kada pljuvačka ili zaraženo tkivo dospeju u organizam preko ogrebotine, rane ili sluzokože usta, nosa i očiju.

Prema podacima zdravstvenih vlasti Kalifornije, slepi miševi i tvorovi najčešći su prenosioci besnila u toj saveznoj državi. Poslednji poznati slučaj besnila kod rakuna u okrugu Los Anđeles zabeležen je 1973. godine, dok je poslednji slučaj besnila kod životinje koja nije bila slepi miš potvrđen 2014. godine, kada je u Long Biču pronađen tvor zaražen virusom poreklom od slepih miševa.

Zdravstvene vlasti sada ispituju kojim je sojem virusa bio zaražen rakun. Preliminarne procene ukazuju na mogućnost da je infekcija potekla od slepog miša, ali se čekaju dodatni rezultati laboratorijskih analiza, što može da potraje nekoliko nedelja.

U okrugu Los Anđeles ove godine potvrđeno je rekordnih 70 slučajeva besnila kod slepih miševa. Broj zaraženih slepih miševa beleži rast duži od deset godina, iako stručnjaci navode da je rizik od zaraze za ljude i dalje veoma nizak.

Prema podacima zdravstvenih vlasti Kalifornije, od 1980. godine besnilo je potvrđeno kod 17 ljudi u toj saveznoj državi, a poslednji slučaj zabeležen je 2024. godine. U Sjedinjenim Američkim Državama godišnje se prijavi manje od deset smrtnih slučajeva kod ljudi izazvanih ovom bolešću.

(Tanjug)

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