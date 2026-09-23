Pajkova se više od tri decenije nalazi u zatvoru, u posebnom režimu za osuđenike koji čekaju izvršenje smrtne kazne, zbog ubistva Kolin Slemik 1995. godine.

Ona je tada sa dvojicom saučesnika namamila žrtvu u šumu u Noksvilu, gde su je pretukli i izboli, nakon čega joj je Pajkova na grudima urezala pentagram.

Osuđena za teško ubistvo i zaveru sa namerom izvršenja teškog ubistva, postala je najmlađa žena osuđena na smrt u istoriji SAD, a ukoliko kazna bude izvršena smrtonosnom injekcijom, biće i prva žena pogubljena u Tenesiju posle više od dva veka, piše Unilad.

NJeni advokati pokušavaju da spreče pogubljenje podnošenjem molbe za pomilovanje. U dokumentu se detaljno opisuju njena istorija mentalnih oboljenja i teško seksualno zlostavljanje koje je trpela od najranijeg detinjstva. Kao primer navodi se da je još kao dete "nacrtala čoveka sa ogromnim penisom i demonskim licem kako bi objasnila šta se dešava u njenom domu". Foto: Tennessee Department of Correction

- NJena dela u 18. godini ne mogu se posmatrati odvojeno od detinjstva obeleženog učestalim silovanjima, seksualnim zlostavljanjem i zanemarivanjem na koje odrasli i državni sistemi nisu reagovali - navodi se u molbi.

NJena braniteljka, Keli Glison, istakla je da guverner sada ima priliku da zaštiti žrtvu dečijeg silovanja i ispravi propuste odraslih i institucija koje su zakazale da je zaštite dok je bila dete. Država Tenesi ne osporava činjenicu da je Pajkova bila žrtva seksualnog zlostavljanja.

FINALLY An execution date set for Christa Gail Pike scheduled for September 2026. Justice at long last for Colleen Slemmer. #TrueCrime https://t.co/8o8XOLD60P — Krystal Bradsher 🇺🇸 🐊 (@MsBradsher) October 2, 2025

Pored pravnog tima, pomilovanje traže i druge organizacije. Mreža udruženja i stručnjaka za prevenciju negativnih iskustava u detinjstvu u svojoj peticiji navodi:

"Krista je preživela gotovo svaki oblik nedaća koje pokušavamo da sprečimo. NJeno detinjstvo bilo je obeleženo hroničnim seksualnim zlostavljanjem, silovanjem, fizičkim i emocionalnim nasiljem, zanemarivanjem, zloupotrebom psihoaktivnih supstanci u porodici, siromaštvom, nestabilnim starateljima i gubitkom jedine odrasle osobe koja joj je pružala ljubav i sigurnost".

Grupa "Milost za Kristu" takođe je apelovala na guvernera, ističući da je doživotni zatvor adekvatna kazna. U njihovom dopisu se objašnjava:

"Krista je do svoje 18. godine dva puta silovana i trpela je brutalno fizičko i seksualno nasilje. Na leđima i dalje nosi mrežu ožiljaka od batinanja u detinjstvu. Takva teška trauma ostavila ju je sa teškim oblikom posttraumatskog stresnog poremećaja".

Uprkos apelima, pogubljenje smrtonosnom injekcijom ostaje zakazano za 30. septembar.

BONUS VIDEO: