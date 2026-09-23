Proglašen je krivim prema delu 3. člana 359. ruskog Krivičnog zakona (učestvovanje plaćenika u oružanom sukobu), i osuđen na 15 godina zatvora s izvršenjem kazne u zatvoru strogog obezbeđenja.

Kako je objavilo rusko Glavno državno tužilaštvo „utvrđeno je da je Štimac u martu 2022. ušao u Ukrajinu preko mađarsko-ukrajinske granice, gde se kao plaćenik pridružio Međunarodnoj legiji, prošao vojnu obuku, kao i da je dobio opremu i oružje. Zatim je učestvovao u borbenim operacijama u Harkovskom regionu sve dok nije ranjen šrapnelima u bici za selo Ternovaja.“

Zonu borbenih delovanja napustio je u leto 2022, ali se u jesen te godine Štimac vratio u Međunarodnu legiju i „nastavio da učestvuje u oružanom sukobu protiv ruskih oružanih snaga na teritoriji Donjecke Narodne Republike do novembra 2025.“

Rusi u presudi, koju je 8. juna doneo Vrhovni sud samoproglašene Donjecke Narodne Republike, na području Ukrajine pod ruskom kontrolom, tvrde kako je Štimac za učešće u borbama dobio „nagradu od više od 3 miliona rubalja“, što je nešto više od 31.000 evra.

Štimac je, dodaje rusko državno tužilaštvo, stavljen na međunarodnu poternicu, a sud je odredio njegov pritvor u odsustvu.

Štimac je osuđen nepune tri nedelje nakon što je protiv njega podignuta optužnica.

O Štimcu je u svom redovnom brifingu za novinare u junu govorila i portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova govoreći o presudama stranim državljanima zbog učešća u borbama na ukrajinskoj strani. Ona je tada spomenula kako su u odsustvu na 14 godina zatvora tada osuđeni Britanac Oliver DŽejms Vulford, Gruzin Nuri Mitagvarija, Francuz Entoni Majkl Sanapo i Kolumbijac Migel Viljamil Čavez DŽehison dok je Luka Štimac, rekla je tada Zaharova, dobio 15 godina zatvora.

Luka Štimac je za hrvatske medije 2023. govorio o svojoj odluci da ode u Ukrajinu, gde se pridružio ukrajinskoj vojsci "u borbi protiv ruske agresije na tu državu". Ruski mediji su Štimca spominjali otprilike u isto vreme napomenuvši kako je u Ukrajinu stigao 3. marta 2022. iz Mađarske te se pridružio Međunarodnoj legiji ukrajinske vojske, koju su činili brojni strani državljani koji su odlučili da se pridruže Ukrajini u njenoj borbi protiv Rusije, prenosi Večernji list.

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