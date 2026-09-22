Snimak je objavljen na vojnim kanalima na platformi Iks, a na njima se vidi Pancir postavljen na povišenom delu saobraćajnice, iznad automobila koji prolaze auto-putem i nedaleko od rafinerije.

Razlog za raspoređivanje dodatne protivvazdušne odbrane je veliki ukrajinski napad na Moskvu 20. septembra, u kojem je pogođena rafinerija Kapotnja. Rojters je, pozivajući se na tri izvora iz industrije, objavio da je nakon napada zaustavljena prerada sirove nafte.

Pogođene su dve glavne jedinice za primarnu preradu, a njihov bi popravak mogao trajati nekoliko nedelja.

Reč je o važnom postrojenju kojim upravlja Gazprom NJeft. Rafinerija je 2024. preradila 11,6 miliona tona sirove nafte te proizvela 2,9 miliona tona benzina i 3,2 miliona tona dizela.

Footage shows a Russian Pantsir air defense system positioned above a major Moscow highway, adjacent to an oil refinery.pic.twitter.com/kBnY5ZQuFr — Open Source Intel (@Osint613) September 21, 2026

Pancir-S1 je ruski mobilni protivvazdušni sistem kratkog dometa namenjen zaštiti važnih vojnih i infrastrukturnih objekata. Sistem kombinuje radare, vođene protivvazdušne rakete i dva automatska topa kalibra 30 milimetara, a može delovati protiv aviona, helikoptera, krstarećih projektila i bespilotnih letelica, prenosi Jutarnji list.

Pancir se najčešće postavlja na kamionsku šasiju, zbog čega se može brzo premeštati na područja kojima je potrebna dodatna protivvazdušna zaštita. Rusija ga poslednjih godina koristi i za odbranu Moskve od ukrajinskih dronova, posebno oko važnih državnih, vojnih i energetskih objekata.

Rafinerija Kapotnja nalazi se na jugoistoku Moskve, oko 15 kilometara od Kremlja, a bila je meta ukrajinskih napada i ranije ove godine.

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