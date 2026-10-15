Snimci su objavljeni u sklopu izveštaja o odluci ruskog Vrhovnog suda da zajednicu sledbenika inguškog verskog vođe Batal-Hadži Belhorojeva proglasi terorističkom organizacijom.
Prema ruskom portalu Agentstvo, koji je izvestio o objavi, nisu pronađeni ranije javno objavljeni snimci nadzornih kamera postavljenih unutar koncertne dvorane
Dosadašnje rekonstrukcije događaja temeljile su se, između ostalog, na snimcima svedoka i zapisima kamera postavljenih izvan zgrade.
Video iz dvorane sastoji se od tri dela. Na prvom se vide četvorica naoružanih muškaraca kako prolaze hodnikom. Na drugom ljudi beže iz koncertne dvorane ili se skrivaju iza sedišta dok napadači pucaju, nakon čega izbija požar.
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Treći deo prikazuje isti prizor iz drugog ugla.
Ruski Vrhovni sud je 14. oktobra proglasio terorističkom organizacijom međunarodnu zajednicu sledbenika Batal-Hadži Belhorojeva, poznatu i kao batalhadžinci, te zabranio njeno delovanje u Rusiji.
Odluka je doneta na zahtev glavnog državnog tužioca. Prema ruskom tužilaštvu, članovi zajednice pružali su materijalnu podršku naoružanim grupama na Severnom Kavkazu i učestvovali u nizu napada.
FSB i ruski Istražni komitet tvrde da su pripadnici zajednice povezani s napadom na Krokus siti hol, kao i s bombaškim napadom na voz Nevski ekspres 2009. godine, u kojem je poginulo 27 ljudi.
Ruske vlasti takođe ih povezuju s ubistvom Ibrahima Eldžarkijeva, visokog zvaničnika inguške policije, i njegovog brata u Moskvi 2019. godine. Ruske službe tvrde da su pripadnici zajednice obezbedili oružje napadačima na Krokus
Prema pisanju lista „Komersant”, među osobama osuđenima u slučaju napada bili su Husein Medov i DŽabrail Aušev, kojima su izrečene doživotne zatvorske kazne.
Napad na koncertnu dvoranu Krokus siti hol, u blizini Moskve, dogodio se 22. marta 2024. godine. Naoružani napadači otvorili su vatru na posetioce, a potom je izbio veliki požar. U napadu je poginulo više od 140 ljudi, a stotine su povređene. Odgovornost za napad preuzela je grupa Islamska država, odnosno njen afganistanski ogranak Islamska država – pokrajina Horasan (IS-K).
Ruske vlasti su pokušavale da povežu napad s Ukrajinom, što su ukrajinske vlasti odbacile.