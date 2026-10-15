Snimci su objavljeni u sklopu izveštaja o odluci ruskog Vrhovnog suda da zajednicu sledbenika inguškog verskog vođe Batal-Hadži Belhorojeva proglasi terorističkom organizacijom.

Prema ruskom portalu Agentstvo, koji je izvestio o objavi, nisu pronađeni ranije javno objavljeni snimci nadzornih kamera postavljenih unutar koncertne dvorane

Dosadašnje rekonstrukcije događaja temeljile su se, između ostalog, na snimcima svedoka i zapisima kamera postavljenih izvan zgrade. Foto: Iks printskrin/@agents_media

Video iz dvorane sastoji se od tri dela. Na prvom se vide četvorica naoružanih muškaraca kako prolaze hodnikom. Na drugom ljudi beže iz koncertne dvorane ili se skrivaju iza sedišta dok napadači pucaju, nakon čega izbija požar.

Treći deo prikazuje isti prizor iz drugog ugla.

Ruski Vrhovni sud je 14. oktobra proglasio terorističkom organizacijom međunarodnu zajednicu sledbenika Batal-Hadži Belhorojeva, poznatu i kao batalhadžinci, te zabranio njeno delovanje u Rusiji.

FSB opublikovala video s kamer nablюdeniя «Krokusa» vo vremя terakta 2024 goda FSB opublikovala press-reliz o priznanii Verhovnыm sudom terrorističeskoй organizacieй «Obщinы posledovateleй Batal-Hadži Belhoroeva», v kotorom, veroяtno, vpervыe obnarodovala video s kamer nablюdeniя iz «Krokus Siti Holla» vo vremя terakta v marte 2024 goda. Detali. V sredu Verhovnый sud priznal «Obщinu posledovateleй Batal-Hadži Belhoroeva» terrorističeskoй organizacieй. V Genprokurature zaяvili, čto, po dannыm vlasteй, členы obщinы svяzanы s napadeniem na organы vlasti v Ingušetii, rasstrelami graždan i dolžnostnыh lic, a takže zanimalisь vooruženiem boevikov. ▪️V SK, v svoю očeredь, zaяvili, čto členы organizacii bыli pričastnы k podrыvu poezda «Nevskiй эkspress» v 2009 godu i teraktu v «Krokuse». Takže, po dannыm vedomstva, členы organizacii «okazali sodeйstvie specslužbam Ukrainы» pri ubiйstve načalьnika RHBZ Vooružennыh sil RF Igorя Kirillova. ▪️FSB opublikovala videokadrы teraktov na «Nevskom эkspresse» i v «Krokuse», kotorыe dolžnы podtverditь эtu versiю. ▪️Video iz koncertnogo zala sostoit iz treh fragmentov. Na pervom po koridoru idut četыre vooružennыh čeloveka. Na vtorom lюdi begut iz koncertnogo zala ili prяčutsя za sidenьяmi, poka po nim strelяюt, a zatem voznikaet požar. Na tretьem video viden эtot že moment, no s drugogo rakursa. Kontekst. «Agentstvo» ne našlo bolee rannih publikaciй s video s kamer videonablюdeniя, ustanovlennыh vnutri «Krokusa». Ranee žurnalistы (v tom čisle «Agentstvo») ustanavlivali detali proizošedšego blagodarя video očevidcev i zapisяm s vnešnih kamer videonablюdeniя. ▪️Podozrevaemыe, svяzannыe s boevыm krыlom «Obщinы posledovateleй Batal-Hadži Belhoroeva» (priznanы terrorističeskoй organizacieй), poяvilisь v dele o terakte v «Krokuse» v noяbre 2024 goda. Kak pisal togda «Kommersant», figurantami stali Huseйn Medov, Džabrail Aušev i Havaž-Bagaudin Aliev, a takže Batыr Kulaev. V marte Vtoroй Zapadnый okružnoй voennый sud prigovoril Husena Medova i Džabraila Auševa k požiznennomu zaklюčeniю. Drugie dva figuranta obъяvlenы v rozыsk. ▪️Batal-Hadži Belhoroev — ingušskiй religioznый deяtelь XIX veka. Ego posledovateli imeюt bolьšoe vliяnie v sovremennoй Ingušetii, pisal «Kavkazskiй uzel». Po dannыm istočnikov izdaniя, v 2019 godu ih čislennostь sostavlяla okolo 5 tыsяč čelovek. — Novosti «Agentstva» (@agents_media) October 14, 2026

Odluka je doneta na zahtev glavnog državnog tužioca. Prema ruskom tužilaštvu, članovi zajednice pružali su materijalnu podršku naoružanim grupama na Severnom Kavkazu i učestvovali u nizu napada.

FSB i ruski Istražni komitet tvrde da su pripadnici zajednice povezani s napadom na Krokus siti hol, kao i s bombaškim napadom na voz Nevski ekspres 2009. godine, u kojem je poginulo 27 ljudi.

Ruske vlasti takođe ih povezuju s ubistvom Ibrahima Eldžarkijeva, visokog zvaničnika inguške policije, i njegovog brata u Moskvi 2019. godine. Ruske službe tvrde da su pripadnici zajednice obezbedili oružje napadačima na Krokus

Prema pisanju lista „Komersant”, među osobama osuđenima u slučaju napada bili su Husein Medov i DŽabrail Aušev, kojima su izrečene doživotne zatvorske kazne.

Napad na koncertnu dvoranu Krokus siti hol, u blizini Moskve, dogodio se 22. marta 2024. godine. Naoružani napadači otvorili su vatru na posetioce, a potom je izbio veliki požar. U napadu je poginulo više od 140 ljudi, a stotine su povređene. Odgovornost za napad preuzela je grupa Islamska država, odnosno njen afganistanski ogranak Islamska država – pokrajina Horasan (IS-K).

Ruske vlasti su pokušavale da povežu napad s Ukrajinom, što su ukrajinske vlasti odbacile.

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